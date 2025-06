La compagnia aerea Wizz Air festeggia 100 milioni di passeggeri in Italia

Un traguardo storico, simbolo della crescita della compagnia in Italia

Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell’area EMEA, ha celebrato oggi all’Aeroporto di Fiumicino un traguardo straordinario: il raggiungimento dei 100 milioni di passeggeri trasportati in Italia dall’inizio delle operazioni nel Bel Paese.

Un risultato storico, che rafforza ulteriormente il ruolo centrale dell’Italia – il mercato più grande in termini di capacità in tutto il network di Wizz Air – e conferma la base di Fiumicino come cuore pulsante delle operazioni della compagnia nella penisola.

Il centomilionesimo passeggero è stato celebrato con un evento speciale al gate di partenza del volo Roma – Malaga dell’aeroporto. Per festeggiare, i viaggiatori del volo sono stati accolti con un rinfresco gratuito, una torta celebrativa e un’atmosfera festosa al gate. Il fortunato passeggero è stato inoltre omaggiato con un voucher da 500 euro spendibile su qualsiasi tratta in tutto il network della compagnia. Ma i festeggiamenti non si fermano: il 17 giugno altre sorprese targate Wizz Air celebreranno questo momento speciale tra le vie di Roma. Per festeggiare il traguardo, la compagnia ha inoltre lanciato un esclusivo sconto del 10% su tutti i voli da e per l’Italia su tutto il suo network, valido solo per il 10 di Giugno.

“Siamo estremamente entusiasti e orgogliosi di celebrare il nostro centomilionesimo passeggero in Italia: un traguardo che testimonia la fiducia dei viaggiatori e la solidità della nostra strategia di crescita nel Paese. L’Italia è oggi uno dei mercati più importanti per Wizz Air a livello globale e rappresenta una priorità assoluta nei nostri piani di investimento a lungo termine – ha dichiarato Andras Rado, Head of Communications di Wizz Air – Roma Fiumicino, in particolare, è una base fondamentale per la nostra compagnia. Non solo per il volume di operazioni e passeggeri, ma anche per il ruolo strategico che riveste nel collegare l’Italia con alcune delle destinazioni più richieste in Europa e oltre. Continueremo a puntare su questo mercato con determinazione, ampliando ulteriormente la nostra offerta e rafforzando la nostra presenza sul territorio”.

Con oltre 200 rotte da e per l’Italia, Wizz Air continua a rafforzare la propria presenza nella penisola. Solo nel 2024, la compagnia ha operato più di 91 mila voli da e per la nazione italiana, con un tasso di completamento del 99,5%, trasportando oltre 18 milioni di passeggeri (+11,6% rispetto al 2023), raggiungendo oggi il traguardo dei 100 milioni di passeggeri dall’inizio delle operazioni nel 2004.

In questo scenario Fiumicino, uno dei dodici aeroporti al mondo con un rating Skytrax di 5 stelle per gli standard eccellenti nella qualità del servizio e recentemente entrato nella World’s Top 10 Airports di Skytrax, rappresenta da sempre una base fondamentale per Wizz Air, in Italia e non solo. Ad oggi, la compagnia opera 60 rotte da Fiumicino verso 25 paesi, con collegamenti strategici e destinazioni tra le più amate dai viaggiatori italiani e internazionali. Per la Summer Schedule 2025, Wizz Air ha inoltre rafforzato la connettività di Roma, aumentando le frequenze settimanali verso le mete europee e mediterranee più richieste come Londra, Madrid, Barcellona e Lisbona – oltre alle classiche località estive come Corfù, Mykonos, Santorini e Zante.

“Siamo felici che Wizz Air abbia scelto Roma per celebrare un traguardo così prestigioso a livello nazionale, riprova ulteriore del ruolo strategico che Fiumicino riveste per lo sviluppo del traffico aereo nel nostro Paese – ha dichiarato Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma – Desideriamo congratularci con Wizz Air per i suoi primi 100 milioni di passeggeri trasportati in Italia e per il rilevante percorso di crescita avviato”.

Roma rappresenta infatti la più grande base di Wizz Air in Italia e la crescita della compagnia nell’aeroporto romano è supportata anche da investimenti significativi: lato infrastrutture, con il modernissimo Training Center presente a Fiumicino, attivo dal 1° ottobre 2024, e lato operativo, con continui lanci di nuove rotte e aumento delle frequenze sulle tratte più richieste.

Con oltre 600 posti di lavoro creati a Roma e lo stazionamento di una flotta di 13 Airbus A321neo, i più sostenibili della loro categoria, Wizz Air continua a sostenere la propria presenza nella Capitale e nel Paese, operando ad oggi un totale di oltre 200 rotte verso 80 destinazioni in 30 paesi e mettendo a disposizione più di 13 milioni di posti. Numeri che confermano l’Italia come il principale mercato di Wizz Air e Roma Fiumicino come una delle basi più dinamiche e strategiche a livello italiano ed europeo per la compagnia.