Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 11 Dicembre 2025

La Bottega del Tempo chiude il viaggio, Fiumicino apre il futuro

Identità, memoria e nuove visioni per la città nell’evento conclusivo con la partecipazione del sindaco Baccini

 

Si concluderà domani, venerdì 12 dicembre alle 18:00, presso Officina Alimentare, l’ultimo appuntamento de “La Bottega del Tempo”, il percorso culturale promosso dalla Fondazione Anna Maria Catalano, dedicato alla storia, all’identità e al futuro del territorio. Un viaggio che, tappa dopo tappa, ha attraversato le radici più profonde di Fiumicino per arrivare alle sfide dei prossimi anni.

 

Il progetto ha ripercorso le fasi centrali della storia locale, partendo dall’età romana — con la nascita di Portus e la Necropoli di Porto — fino ad attraversare le grandi bonifiche del Novecento, il boom economico e la conquista dell’autonomia comunale. Un percorso pensato per restituire una visione completa della città e delle sue molteplici identità, passando per tutte le località del territorio e valorizzandone le caratteristiche.

 

In ogni appuntamento, al racconto storico si sono affiancate le voci del territorio. L’obiettivo della rassegna è stato chiaro fin dall’inizio: far emergere il patrimonio identitario di Fiumicino e trasformare la memoria collettiva in una leva di crescita culturale e coesione sociale.

 

Nel corso della serata conclusiva verranno tirate le fila del progetto, con una sintesi dei contenuti emersi e una serie di proposte per il futuro: dalla valorizzazione del paesaggio alla tutela della memoria storica, fino a nuove strategie per coinvolgere le giovani generazioni nella conoscenza del territorio.

 

Alla serata sarà presente anche il sindaco Mario Baccini, che interverrà portando il punto di vista dell’amministrazione sulle prospettive di sviluppo culturale della città.

 

“La Bottega del Tempo” si chiude, ma il dibattito sulla storia e sull’identità di Fiumicino continua. Il progetto ha dimostrato come la conoscenza delle proprie radici possa diventare uno strumento fondamentale per immaginare con consapevolezza il futuro.

 

 

