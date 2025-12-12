Fiumicino, conclusi i lavori in Via Coni Zugna e atteso il ripristino del semaforo

Terminato il rifacimento del manto stradale, nei prossimi giorni verrà realizzata la segnaletica orizzontale

L’Amministrazione Comunale informa in una nota, che sono terminati i lavori di ripristino del manto stradale in Via Coni Zugna, a seguito dei lavori di Acea ATO2. Nei prossimi giorni verrà realizzata la segnaletica orizzontale, mentre gli attraversamenti pedonali rialzati saranno eseguiti dopo le festività, così da evitare disagi al traffico particolarmente intenso di questo periodo.

Per quanto riguarda il semaforo fuori uso all’incrocio tra Via Val Lagarina e Via Coni Zugna, si comunica che il guasto è stato causato dal malfunzionamento dell’impianto interno, immediatamente inviato in assistenza.

L’Amministrazione ha più volte sollecitato la ditta incaricata al ripristino del componente necessario e, al momento, si è in attesa di un riscontro definitivo per poter procedere alla riattivazione dell’impianto semaforico.