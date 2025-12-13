Fiumicino soffocata dal traffico: una città ostaggio di un solo ponte

Viabilità al collasso, infrastrutture insufficienti e l’urgenza di soluzioni strutturali

Gentile Redazione, con la presente desidero segnalare nuovamente come il traffico nel comune di Fiumicino sia ormai divenuto ingestibile. In determinati orari, la Via Portuense, Viale Lago di Traiano, Via della Foce Micina, Via delle Ombrine, Via della Stazione di Fiumicino e le aree limitrofe risultano completamente intasate.

Ciò è dovuto al fatto che tutte queste arterie confluiscono sul ponte 2 Giugno, creando un vero e proprio effetto imbuto. È paradossale che la viabilità di una città grande come Fiumicino dipenda da un solo ponte, considerando quanto sia ridotto il braccio del Tevere in quell’area.

La Via Portuense e Via dell’aeroporto di Fiumicino, inoltre, si bloccano quotidianamente con code chilometriche a causa dei restringimenti presenti da anni su Via dell’Aeroporto, dovuti a lavori mai conclusi, e del semaforo allo svincolo con la Via Portuense.

Fiumicino, quarta città per numero di abitanti del Lazio, presenta una viabilità ormai insostenibile: è indispensabile realizzare un ponte aggiuntivo e nuove strade di collegamento.

Vorrei infine sottolineare l’importanza di ripristinare una stazione ferroviaria che colleghi Fiumicino alla linea dell’aeroporto. Un treno consentirebbe ai lavoratori di raggiungere sia l’aeroporto sia Roma in modo rapido, alleggerendo così il carico di traffico su strada.

Lettera inviata da: Alessandro C.

