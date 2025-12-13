Fiumicino riscopre le sue radici: il Sindaco Baccini chiude “La Bottega del Tempo”

Manifestata la volontà di avviare un percorso condiviso tra il Comune di Fiumicino e l’Associazione, per dare seguito alle iniziative

Ieri il Sindaco Mario Baccini, ha partecipato all’incontro conclusivo de “La Bottega del Tempo”, il percorso culturale promosso dalla Fondazione Anna Maria Catalano, alla presenza dei rappresentanti della Fondazione e di alcuni cittadini.

L’appuntamento ha segnato la conclusione di un ciclo di incontri che ha ripercorso le tappe principali della trasformazione di Fiumicino, dalla nascita di Portus e dalla Necropoli di Porto, passando per le grandi bonifiche del Novecento e la conquista dell’autonomia comunale. Un viaggio pensato per restituire una visione completa della città e delle sue molteplici identità territoriali.

Nel corso della serata il Presidente della Fondazione, Sergio Estivi, ha presentato al Sindaco una serie di proposte progettuali che intendono sviluppare a favore della comunità locale. Tra queste:

• Iniziative per la cittadinanza attiva utili a rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione civica;

• Istituzione dello sportello “Testimonianze dal Territorio”, fisico e digitale, dedicato alla raccolta di racconti, interviste, materiali fotografici, documenti e pubblicazioni sulla storia e sull’identità di Fiumicino;

• Costituzione di un ITS Academy per il Turismo, da promuovere attraverso la Fondazione Fiumicino 3000, per incrementare l’occupazione giovanile in un settore strategico per il territorio;

• Patrocinio e promozione della “Banca del Tempo”, in una forma innovativa e ad alta visibilità, per favorire lo scambio di competenze e sostenere le fasce più fragili, come gli studenti in difficoltà economica.

Il Sindaco ha accolto con favore le proposte presentate e ha manifestato la volontà di avviare un percorso condiviso attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Comune di Fiumicino e la Fondazione, per dare seguito alle iniziative illustrate.

“La conoscenza delle nostre radici è un valore prezioso e necessario per costruire politiche pubbliche consapevoli in grado di rispondere alle sfide del presente – ha affermato il Primo cittadino – iniziative come La Bottega del Tempo incarnano lo spirito della cittadinanza attiva, e contribuiscono a promozione dello sviluppo culturale, sociale e occupazionale. Il dialogo costante con le realtà del territorio resta un punto fermo della nostra azione amministrativa.”