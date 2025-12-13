Quarta pista a Fiumicino, Montino rilancia il no: “Utilità non dimostrata e compensazioni inadeguate”

All’assemblea di Fregene l’ex sindaco critica il progetto e il cambio di posizione dell’attuale amministrazione comunale

Si è svolta ieri sera a Fregene un’assemblea pubblica sulla realizzazione della quarta pista dell’aeroporto di Fiumicino, organizzata dal Pd di Maccarese. A intervenire è stato l’ex sindaco Esterino Montino, che ha ribadito la propria contrarietà al progetto, definendola una scelta di buonsenso e non un rifiuto ideologico.

Secondo Montino, si legge sul suo post, il nodo centrale resta l’effettiva utilità dell’opera per il territorio: “La battaglia contro la realizzazione della quarta pista è certamente difficile, ma va combattuta fino in fondo. Noi ci siamo sempre opposti non per il gusto di dire ‘no’, come pensano alcuni. È una questione di buonsenso. La quarta pista è utile o è inutile per il territorio di Fiumicino? È giusta o è un’operazione meramente finanziaria che non possiamo accettare?”.

“In questo momento, purtroppo – aggiunge – c’è un’amministrazione comunale nemica del territorio. L’attuale sindaco ha fatto una campagna elettorale, appena due anni e mezzo fa, dicendo di essere contrario alla quarta pista e adesso, improvvisamente, ha cambiato idea e presenta una delibera per andare avanti”.

“Per quale motivo questo voltafaccia? – incalza Montino – Non vorranno farci credere che 60 ettari di area verde in testa alla prima pista, con gli aerei che ti passano sulla testa, siano un’offerta sensata! È evidentemente un contentino inaccettabile. E non facciamoci abbindolare dalle dichiarazioni per cui la prima pista sarà di secondo livello con meno aerei e nessun volo notturno. Perché su questo c’era già un accordo, firmato con la nostra amministrazione, che non è mai stato rispettato“.

“Per questo non dobbiamo arretrare e dobbiamo costruire una rete di persone e realtà per batterci tutti insieme contro questo progetto già bocciato una volta” ha concluso Esterino Montino.

Il dibattito sulla quarta pista resta quindi aperto e continua a dividere il territorio. L’assemblea di Fregene ha riportato al centro dell’attenzione i nodi legati all’impatto ambientale, alla coerenza delle scelte amministrative e alle garanzie per i cittadini, temi che torneranno inevitabilmente nel confronto pubblico dei prossimi mesi.