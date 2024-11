Inaugurata oggi dal commissario Straordinario di RomaNatura, Marco Visconti, la “Stanza del Mare”

Una stanza delle officine del mare centro polifunzionale dell’area marina protetta delle secche di Tor Paterno

Oggi, 18 novembre alle ore 12.30 circa il commissario di RomaNatura Marco Visconti ha inaugurato la stanza del mare: una stanza delle officine del mare centro polifunzionale dell’area marina protetta delle secche di Tor Paterno.

L’area marina protetta secche di Tor Paterno è l’unica AMP italiana ad essere lontana dalla costa e completamente sommerse quindi finora è stata accessibile solo a chi, con competenze specifiche e brevetto avanzato, poteva immergersi per ammirarle.

Da oggi, invece, sarà possibile a tutti immergersi e poter ammirare la biodiversità incredibile che offre questo luogo grazie ad incredibili immersioni virtuali a 360 gradi (in 6D), che consentiranno attraverso dei visori, detti Oculus, di esplorare le secche di Tor Paterno.

La stanza del mare, in cui sarà possibile per tutti immergersi ed ammirare l’area marina protetta delle secche di Tor Paterno, è stata fortemente voluta dal commissario straordinario Marco Visconti che riteneva fondamentale permettere a tutti di poter ammirare questo luogo unico ed inaspettatamente ricco nel mare di Roma.

La stanza del mare offrirà l’occasione di valorizzare le secche di Tor paterno, finora inaccessibili ai più, ma rappresenterà anche un importante centro di educazione ed aggregazione per i giovani del territorio.

Dopo l’introduzione da parte del commissario Visconti delle attività esperenziali sul territorio, la stanza del mare rappresenterà un altro importante valore aggiunto al progetto di educazione ambientale ForMare condotto in sinergia dall’ente regionale RomaNatura e l’associazione di promozione sociale (APS) sotto al mare volto proprio a sensibilizzare i giovani su temi ambientali, alla conoscenza dell’amp delle secche di tor paterno e alla valorizzazione del territorio.

Presenti a questa giornata inaugurale anche alcuni dei ragazzi partecipanti al progetto educativo ForMare, con 3 classi: una 3 elementare della scuola Mar dei Caraibi, una 1 media dell’istituto comprensivo Viale Vega ed una classe 2 media Dell’istituto Comprensivo Vivaldi, per un totale di oltre 60 tra bambini e ragazzi in rappresentanza dei giovani del X Municipio, questi ragazzi sono stati i primi del territorio a poter provare l’emozione di immergersi virtualmente nell’AMP.

L’associazione sotto al mare è stata una tra le realtà del territorio presenti a questo evento inaugurale, essa porta avanti, per conto dell’ente RomaNatura, oltre al progetto di educazione ambientale ForMare anche monitoraggi a scopo di tutela e conservazione del delfino costiero (tursiope), specie che è possibile osservare anche nei pressi di questa meravigliosa area marina protetta in cui questi animali, come molti altri, in questo luogo trovano cibo, protezione dal disturbo e protezione. Sono stati trasmessi, in questa giornata inaugurale, video dei fondali dell’amp e dei mammiferi marini che la abitano a scopo di divulgazione e valorizzazione dell’amp delle secche di Tor Paterno.