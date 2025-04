A Granaretto la presentazione del progetto di riforestazione sul territorio comunale

Costa: “Trasformare Fiumicino in un modello di equilibrio tra sviluppo urbano e rispetto dell’ambiente”

Si svolgerà domani, 10 aprile, alle ore 12, la presentazione del progetto di riforestazione sul territorio del Comune di Fiumicino, in via Ghezzi nella località di Granaretto.

Saranno presenti il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa, il Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna insieme al Delegato all’Ambiente di CMRC, Rocco Ferraro e l’Assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi.

L’intervento, denominato “Litorale Romano Centro Settentrionale”, rientra nei finanziamenti PNRR dedicati alla “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” che prevede interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle 14 Città Metropolitane. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso operazioni di rimboschimento che contrastino i problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici.

L’area interessata del Comune di Fiumicino è costituita da una lunga fascia di terreno che separa una zona residenziale di costruzione recente dalla A12 Civitavecchia-Roma. L’intervento di rimboschimento ricopre quasi tutta l’area e si estende per circa 3,53 ettari.

“La fascia verde che nascerà lungo via Ghezzi sarà un vero e proprio polmone naturale, in grado di mitigare l’impatto ambientale dell’A12 e di favorire la biodiversità locale. È un esempio di come i fondi del PNRR possano tradursi in azioni tangibili e vicine ai territori. Il nostro obiettivo – dichiara l’Assessore Stefano Costa – è trasformare Fiumicino in un modello di equilibrio tra sviluppo urbano e rispetto dell’ambiente, anche grazie a una pianificazione verde diffusa e integrata. Ringrazio Città Metropolitana di Roma Capitale per la preziosa collaborazione”.