Aree archeologiche, Di Genesio Pagliuca: “Valorizzare pienamente il patrimonio che ricade nel nostro territorio”

“Fiumicino oggi rivendica il proprio ruolo all’interno di uno dei più significativi complessi archeologici del Paese”

“Era lo scorso febbraio quando abbiamo protocollato una mozione, con l’intento di valorizzare pienamente il patrimonio storico-archeologico che ricade nel nostro territorio. Questo include le aree archeologiche dei Porti di Claudio e Traiano, e Isola Sacra, che ospita la Basilica paleocristiana e la Necropoli” lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“L’obiettivo è – spiega – riconoscere il valore storico, culturale e identitario di queste aree, che troppo spesso sono state trascurate. Gli scavi degli ultimi decenni hanno messo in luce l’importanza di questi siti, e Fiumicino oggi rivendica il proprio ruolo all’interno di uno dei più significativi complessi archeologici del Paese“.

“Pertanto con la nostra mozione abbiamo l’obiettivo di impegnare il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso il Ministero della Cultura, per modificare ufficialmente la denominazione del Parco, includendo Fiumicino e Porto, a tutela della memoria storica e per una valorizzazione equa del nostro territorio, come richiesto anche da numerose associazioni locali, tra cui l’Associazione Natura 2000 onlus. Confidiamo che questa proposta possa trovare il supporto di tutta l’aula” conclude Di Genesio Pagliuca

(Immagine da web)