Presentata in aeroporto l’opera audiovisiva “The last supper: The Living Tableau”

L’originale cortometraggio del regista Armondo Linus Acosta, rimarrà presso il Terminal 1, fino al 31 dicembre

di Fernanda De Nitto

E’ stata presentata oggi, presso il Terminal 1 dell’Aeroporto di Fiumicino l’opera audiovisiva del regista americano Armondo Linus Acosta “The last supper: The living tableau”, riscrittura visiva del grande capolavoro di Leonardo Da Vinci “L’Ultima Cena”.

L’originale cortometraggio, della durata di nove minuti, vede la collaborazione di tre maestri della cinematografia mondiale, premi Oscar: il direttore della fotografia Vittorio Storaro, lo scenografo Dante Ferretti e la decoratrice del set Francesca Lo Schiavo.

L’opera audiovisiva è stata girata al rallentatore, in un unico piano sequenza, che permette al dipinto di prendere vita, come fosse veramente il capolavoro dipinto da Leonardo Da Vinci. Nel video si scorgono lentamente gli apostoli, seduti a tavola, in un paesaggio scarsamente illuminato. Al centro si staglia Gesù, nell’atto di benedire il pane ed il vino, mentre annuncia il tradimento da parte di uno di loro. Ogni dettaglio, dello short film, è attentamente curato nei minimi particolari, messo in risalto da una singolare luce che incanta la scena proposta.

Nessuno degli attori coinvolti è un professionista, bensì tecnici della produzione che lavoravano sul set e che sono stati notati da Acosta per la somiglianza con i personaggi raffigurati da Leonardo da Vinci. Anche lo stesso regista ha un ruolo ben preciso nel video, impersonando l’apostolo Taddeo. Per i costumi sono stati creati dei gessi di supporto, in modo che gli attori potessero mantenere con più facilità le posizioni rappresentate nell’opera. La visione del tableau è accompagnata dalle note di Gioacchino Rossini e la voce di Luciano Pavarotti.

“The Living Tableau”, accurata riscrittura cinematografica dell’Ultima Cena, è stato presentato per la prima volta nel 2019 come parte della celebrazione globale del 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, per commemorare la sua influenza senza tempo sia sull’arte che sulla vita.

Presenti all’inaugurazione dell’installazione video, che ha avuto il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione – Sezione per le Questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo, il regista Armondo Linus Acosta, il Prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, per il Giubileo, Mons. Rino Fisichella, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il Presidente degli Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata e i premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.

“Per me è un vero piacere ospitare nella nostra Città un evento così importante rappresentato dell’opera audiovisiva del maestro Acosta – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – In questa giornata insieme a Mons. Rino Fisichella e ad Aeroporti di Roma, abbiamo avuto anche l’occasione di promuovere un’iniziativa importante a favore del Giubileo, con l’apertura di un desk per accogliere in aeroporto i pellegrini provenienti da tutto il mondo. Un ringraziamento al regista, alla produzione ed ai premi Oscar che lo hanno supportato nella realizzazione del cortometraggio, il quale ripercorre egregiamente un pezzo della cultura cristiana. Un plauso agli Aeroporti di Roma per il continuo impegno profuso per l’accoglienza di turisti e viaggiatori, attraverso servizi di eccellenza ed iniziative di alto spessore culturale ed artistico”.

“Abbiamo celebrato oggi un evento particolarmente rilevante, presentando un’opera consacrata ad un artista straordinario al quale l’aeroporto è dedicato, Leonardo Da Vinci – ha affermato il Presidente Adr Vincenzo Nunziata – Un tableau simbolo della cristianità che in qualche modo unisce tutti attraverso l’arte. La stessa arte che in Aeroporto tentiamo in più occasioni di celebrare con le diverse opere che esponiamo, pensando che per il viaggiatore trovarsi in uno scalo che da lustro alla cultura del nostro paese sia un fatto positivo. Motivo ulteriore di accoglienza ed inclusione. Nel contempo continuiamo a proporre servizi ed iniziative anche rivolte al Giubileo, tentando di contribuire al benessere del viaggiatore e della cittadinanza, attraverso nuovi investimenti, progettualità ed iniziative”.

“Come responsabile dell’Evangelizzazione ho accolto con grande favore quest’opera che consta anche ufficialmente del logo del Giubileo. L’Aeroporto è una metropoli dove si incontrano milioni di persone dai paesi più disparati – ha affermato Mons. Rino Fisichella – L’opera presentata costituisce un punto di incontro che chiunque può avere innanzitutto con se stesso, per aprirsi a un mistero più grande. Anche il tableau è una celebrazione del Giubileo, dove l’ultima cena costituisce il segno di amore di Dio che vuole rimanere con noi per sempre. Nel via vai dello scalo internazionale il cortometraggio può costituire un punto attraverso il quale nella bellezza del racconto e nella contemplazione del mistero che esprime, tutti possono ritrovare se stessi e ristoro per la mente e per l’anima”.

“Dare vita al capolavoro di Leonardo da Vinci è stato uno dei miei più grandi piaceri nella vita – ha dichiarato Acosta – La grandiosità del concetto, che porta il principio apostolico in vita, spero possa ispirare coloro che possono portare l’amore e la pace di cui c’è tanto bisogno nel mondo di oggi. Essendo nato cattolico e avendo studiato la profondità del catechismo, credo davvero che alla comunità cattolica verrà ricordata la verità divina che Dio abita dentro di voi come voi”.

L’opera costituisce un incontro tra arte, cultura e innovazione come reinterpretazione unica e contemporanea dell’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci. Connubio che unisce passato, presente e futuro in una dimensione che ci invita a riflettere, fermandoci a guardare il mondo con occhi nuovi. Il tableau rimarrà presso l’Aeroporto di Fiumicino fino al 31 dicembre.