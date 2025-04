Isola Sacra: Case Popolari via Vistola, siepi incolte ricettacolo di rifiuti

Chiediamo una bonifica tempestiva per la salvaguardia della nostra salute e sicurezza

Vorrei far notare all’Amministrazione pubblica le condizioni che viviamo, ormai da svariato tempo, le foto risalgono a dicembre 2024 ora la situazione è peggiorata ulteriormente, si tratta delle siepi che dividono le case popolari di via Vistola ed il parcheggio di via Volga.

Circa agli inizi di novembre hanno provveduto a far potare e pulire, giustamente, le siepi degli antistanti grandi parcheggi. Mi chiedo, quando sarà il turno di questo tratto?

Oltre ad essere una vista fatiscente è anche ricettacolo di immondizia lasciata dai soliti ignoti e covo dei più disparati insetti. Non credo serva specificare che tutto ciò lede enormemente la qualità della nostra vita ma anche il buon nome del Comune di Fiumicino in quanto tutte le persone che frequentano il mercato rionale del giovedì ed i turisti che parcheggiano in quel tratto per andare al mare d’estate, assistono a questo scempio urbanistico. Ora, poi, che siamo in primavera la situazione è anche più gravosa in quanto il caldo, si sà, accelera la decomposizione e l’olezzo si espande oltre misura.

Sono qui a chiedere che sia fatta una bonifica tempestiva per la salvaguardia della nostra salute e sicurezza.

Lettera inviata da: Lucia M.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it