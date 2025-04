C’è molta attesa per il programma di “Notti d’Estate 2025” a Fiumicino

Approvate le linee guida di un cartellone per una ricca kermesse di appuntamenti sotto le stelle

di Umberto Serenelli

C’è molta attesa per la pubblicazione del cartellone degli eventi estivi 2025. Secondo indiscrezioni il Comune sta elaborando un nuovo ambizioso programma, ampliando l’offerta e coinvolgendo tutte le località del Comune costiero. Come primo passo è stata pubblicata, all’Albo Pretorio, la delibera di “Notti d’Estate 2025” con cui si approva l’indirizzo e le linee guida di un cartellone per una ricca kermesse di appuntamenti sotto le stelle.

Il piano fa leva su proposte di richiamo turistico con esibizioni culturali alle quali faranno da cornice momenti sportivi in spiaggia per l’estate 2025, in particolare tra maggio e settembre.

“Stiamo lavorando per aumentare il numero di spettacoli, almeno rispetto alla precedente edizione, da proporre in tutto il territorio – precisa Federica Poggio, assessore alla Cultura – L’obiettivo di questa amministrazione è quello di varare un programma in grado di valorizzare le località e far scoprire le loro bellezze ai turisti“.

Il Comune intende ampliare l’offerta estiva, legata al divertimento serale, catalizzando le attenzioni anche sulle visite ai beni archeologico-culturali dei giacimenti, non tralasciando le peculiarità di un territorio con enormi potenzialità.

Anche per la nuova edizione il Comune intende realizzare concerti, spettacoli teatrali, danza e musica per bambini, rassegne cinematografiche, readings letterari, mercatini con prodotti del territorio, presentazione di libri, sagre rionali e sfilate di moda. Per far spiccare il volo a questo ventaglio di iniziative è prevista la collaborazione di soggetti del terzo settore, di associazioni e pro loco presenti nei singoli quartieri.

La passata estate fiumicinese ha ottenuto il consenso dei residenti perché articolata nelle più importanti cittadine dove la presenza dei romani è stata abbastanza numerosa. Lo scorso anno, infatti, il piazzale della darsena di Fiumicino è stato il teatro di una gettonata serie di concerti all’ombra della ruota panoramica. Sul palco si sono esibiti Michele Zarrillo e Lda, tanto per fare dei nomi, mentre sul palco del Borgo Valadier è salito il comico Antonio Giuliani.

A Passoscuro si è invece tenuto il concerto dei Gemelli diversi e la Sagra della tellina. A Fregene tutto esaurito per le serate di talk-show di “Salotti d’autore”, immersi nella pineta, con Carlo Verdone, Neri Marcorè e Claudia Gerini. C’è molta attesa per conoscere i particolari e i personaggi protagonisti di “Notti d’Estate 2025” anche se sugli eveneti aleggia lo spettro del ritardo.