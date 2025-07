I novant’anni della signora Chiara, una donna forte e coraggiosa di Fiumicino

Una donna che non si è fermata mai davanti a mille difficoltà, e che sa ancora apprezzare i piccoli e grandi doni della vita

di Fernanda De Nitto

Ci sono esempi di vita che alcune volte meritano di essere raccontati, storie vissute tra la drammaticità e la gioia di chi non si è mai fermata, nonostante il mondo intorno fosse in rovina. E’ questo il caso della signora Chiara che oggi festeggia i suoi primi novant’anni, insieme con l’Unione Italiana Ciechi, che l’ha aiutata e supportata per una sua indipendenza.

Chiara, classe 1935, è sempre stata una donna intraprendente e combattiva, arrivata a Fiumicino, con sua figlia, nel 1974; operatrice presso l’Ospedale Città di Roma, dove attraverso la sua professione è divenuta un punto di riferimento per tante donne e famiglie che ancora oggi la ricordano per la sua grande disponibilità e professionalità.

Abbiamo incontrato la signora Chiara in occasione dei festeggiamenti che le grintose donne dell’Associazione Unione Italiana Ciechi di Fiumicino hanno organizzato per lei, per commemorare una data emblematica e soprattutto una donna speciale. Chiara ha voluto raccontare la sua vita, dalla giovane età, fino ai giorni nostri, dei tanti angeli custodi e demoni che nel suo cammino ha incontrato.

“Ho vissuto da bambina gli anni terribili della guerra, rimanendo crudelmente orfana tra stenti, sofferenze e umiliazioni – racconta la signora Chiara – La vita poi mi ha riservato degli anni speciali con mio marito, deceduto però troppo giovane, lasciandomi di nuova sola con una figlia da far crescere tra mille problematiche familiari. Mi rimboccai le maniche, bussando a tante porte alla ricerca di un impiego, ricevendo purtroppo tante nuove umiliazioni per il mio essere una donna sola. Un caso fortuito del destino mi ha, invece, permesso di trovare una dignitosa occupazione presso l’Ospedale Città di Roma, che in quegli anni aveva da poco aperto nella capitale. Grazie al mio lavoro ho potuto crescere mia figlia che è divenuta nel tempo una bravissima infermiera“.

Nell’approfondire la vita di Chiara è fondamentale descrivere quanto negli anni, soprattutto dopo la pensione, sia stata importante la conoscenza con l’Unione Italiana Ciechi e con i referenti di Fiumicino. Chiara, oltre a diverse criticità di salute, durante il periodo della pandemia si ammalò seriamente di Covid, ma nonostante questo non ha mai smesso di lottare, anche quando la sua vista la stava completamente abbandonando.

“Durante la mia vita ho avuto la fortuna di incontrare Giulia, dell’Unione Italiana Ciechi, che quando si rese conto della mia perdita quasi totale della vista non stentò un attimo nel mettermi in contatto con alcuni dei più grandi luminari nel campo dell’oculistica. Mi operai al Policlinico Umberto I e tornai letteralmente a vedere la luce. Sempre grazie alla collaborazione dell’Associazione, che aveva imparato a conoscere le mie fragilità globali, ottenni il primo intervento dei servizi sociali comunali destinati ad una persona con serie difficoltà divise. Un service ottenuto grazie anche ad una lettera che la stessa Giulia inviò al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella quale raccontava di me e della mia storia. Ad oggi mi sono garantite otto ore a settimana di assistenza, ma la mia età e le mie condizioni di salute rendono il servizio piuttosto sacrificato in termini di tempo ed attività”.

Chiara, comunque non si è mai tirata indietro, anche di fronte le novità e la voglia di interfacciarsi con la modernità dei tempi, accettando da parte dell’Associazione uno smartphone rigenerato che gli consente oggi di essere in costante contatto con tutte le persone che li vogliono bene, tornando, a modo suo, a riacquistare la sua indipendenza. Una donna che fino a sei mesi fa andava a ballare, che non si è fermata davanti a mille difficoltà, che sa ancora apprezzare i piccoli e grandi doni della vita, come la gioia di ricevere fiori e regali per il suo compleanno.