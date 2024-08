I.I.S.Paolo Baffi, la Dirigente Monica Bernard saluta la scuola

“Porterò sempre con me la preziosa esperienza maturata in questa meravigliosa scuola di Fiumicino”

di Fernanda De Nitto

Venticinque anni trascorsi presso l’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino sono quelli che hanno legato la dirigente scolastica, Prof.ssa Monica Bernard, all’istituto superiore del territorio, che dal prossimo anno avrà una nuova dirigenza.

Professoressa quale è la storia della sua carriera professionale presso l’Istituto Baffi?

“Sono arrivata alla scuola superiore Baffi di Fiumicino nell’anno scolastico 2000/2001 come insegnante e dal 2019 sono diventata Dirigente dell’Istituto. La mia dirigenza ha coinciso precisamente con l’emergenza causata dal Covid e con tutte le relative disposizioni sanitarie che l’imprevedibile situazione ha imposto a tutte le scuole di ogni ordine e grado”.

Quali gli eventi, i progetti e le attività a cui è particolarmente legata e di cui porterà sempre un piacevole ricordo?

“Sicuramente uno degli eventi che porterò nella memoria è legato proprio all’emergenza causata dal Coronavirus, perché appena assegnata nel ruolo di dirigente ho trovato da parte del personale della scuola e dei ragazzi la massima collaborazione, disponibilità ed attenzione. Tutti insieme nella drammaticità del periodo siamo maturati, con la consapevolezza che era necessario essere responsabili ed attenti a tutte le disposizioni governative che quasi quotidianamente ci venivano comunicate per la tutela collettiva della salute. Tra i progetti, siamo riusciti negli anni ad incentivare l’alternanza scuola-lavoro intensificando i rapporti con le attività produttive e ricettive del territorio e una buona parte dell’imprenditoria locale, con studentesse e studenti che a seguito di tali esperienze hanno trovato occupazione presso le strutture di Fiumicino, ricoprendo anche ruoli apicali. Poi con i fondi del PNRR abbiamo modernizzato i laboratori di informatica, costruito aule multimediali e ‘immersive’ e potenziato i macchinari delle cucine e della pasticceria, oltre che realizzato un nuovo laboratorio di scienze. Tutte queste migliorie stanno consentendo agli studenti di seguire attività pratiche e formative in ambiente moderni e dotati di tutte le attrezzature necessarie all’apprendimento. Da ricordare anche la partecipazioni ad importanti eventi istituzionali per il Presidente della Repubblica e il Ministero dell’Agricoltura ed il fatto che siamo stati l’unica scuola d’Italia ad aver organizzato i saluti di Natale per il Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi”.

Da educatrice come ritiene sia cambiata la scuola in questi anni, sia a livello gestionale che propriamente educativo?

“La scuola ha la necessità di allinearsi a un mondo in continuo cambiamento, dove bisogna essere precursori nel progresso e nella conoscenza, cercando di trovare una valida ed efficiente modalità di dialogo con i ragazzi, che ad oggi soffrono una importante dipendenza dalla tecnologia. E’ evidente che la lezione cattedratica non è più l’unico metodo di apprendimento più efficiente per i nostri ragazzi. Infatti, gli stessi studenti, qualora trovino nei docenti dei validi compagni di viaggio, interagiscono con loro, dimostrandosi collaborativi e partecipi. Ne sono da esempio i due giorni di gestione che studentesse e studenti del Baffi hanno organizzato insieme con i docenti, proponendo una didattica alternativa e brillanti iniziative di approfondimento“.

Ci sono dei ringraziamenti in particolare che vuole fare?

“Prima di tutto ai miei meravigliosi studenti e studentesse, ai docenti e al personale ATA che hanno permesso alla scuola di conquistare una evidente credibilità, quasi raddoppiando il numero degli iscritti. In questi anni abbiamo ripristinato ottimi rapporti con le istituzioni locali, il Comune di Fiumicino con le amministrazioni passate e presenti, le Forze dell’Ordine e gli Enti del terzo settore, che ringrazio per la loro costante vicinanza e sostegno. La scuola è stata addirittura set cinematografico, grazie alla collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, con le riprese della serie tv Rai di successo ‘Noi siamo leggenda’ “.

Cosa augurare alla nuova dirigenza e a tutti gli studenti del Paolo Baffi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno scolastico?

“Auguro a chi mi sostituirà di godere della stessa luce, dello stesso impegno e dello stesso vigore professionale, nonché umano di cui ho goduto io. I giovani sono la forza del mondo e qualsiasi investimento dedicato al loro futuro non andrà mai perduto. Il prossimo anno scolastico dirigerò il Liceo Enriques, nel territorio nel quale ho sempre abitato, ma vado via nella convinzione di aver contribuito a migliorare il Baffi come era mio dovere; c’è ancora molto da fare e tantissimi obiettivi ancora da raggiungere. Porterò sempre con me la preziosa esperienza maturata in questa meravigliosa scuola di Fiumicino e il ricordo dei tanti che hanno concorso a renderla tale. Buon anno scolastico!“.