Grande festa per i dieci anni dell’Associazione “Il Colibrì”

Presenti all’evento l’Assessore Monica Picca e i consiglieri comunali Agostino Prete, Ezio Di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo

di Fernanda De Nitto

Una grande festa per celebrare l’importante traguardo raggiunto dall’Associazione “Il Colibrì”, con i suoi dieci anni di attività dedicati a tanti giovani speciali che attraverso la lavorazione artigianale della pelle hanno l’opportunità di valorizzare le proprie capacità manuali.

Un pomeriggio di festa quello organizzato dalla Presidente Elena Gagliardi, insieme ai tanti soci dell’Associazione e soprattutto alle ragazze e ai ragazzi che quotidianamente sono impegnati nella produzione di prodotti artigianali di pelletteria, realizzati completamente a mano, dal disegno al taglio della pelle, fino al cucito e all’assemblaggio finale.

I ragazzi, infatti, grazie al lodevole supporto dei genitori, realizzano borse originali ed uniche, cappelli, monili, portafogli e piccola pelletteria, raggiungendo risultati inaspettati per doti artigianali e fantasia.

Nel corso dell’evento di festa, alla quale hanno partecipato l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca e i consiglieri comunali Agostino Prete, Ezio Di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo, si è ribadito il lodevole impegno dell’organizzazione sociale a favore di giovani che una volta terminato, ove possibile, il percorso di studi, hanno importanti difficoltà nel poter essere inseriti in contesti lavorativi privati o pubblici.

L’Associazione “Il Colibrì” ha permesso in questi dieci anni di attività sul territorio di Fiumicino di dare a tanti ragazzi disabili l’opportunità di esprimere, con lodevoli risultati, la propria capacità manuale in un percorso volto al sostegno dell’indipendenza e della valorizzazione delle proprie competenze professionali. Un impegno che attraverso la promozione e la partecipazione ad eventi, come mercatini e fiere, viene, altresì, gratificato attraverso un corrispettivo destinato ai ragazzi come aspetto motivazionale e per il sostegno delle attività promosse dall’organizzazione, soprattutto per la fornitura dei materiali necessari alle realizzazione dei vari prodotti di pelletteria.

Per i festeggiamenti del decennale l’Associazione ha organizzato uno stand espositivo con tutti i lavori prodotti, dagli zaini alle borse, dalle cinture ai cappelli, ed un particolare e commovente momento conviviale realizzato grazie alla presenza di una cover di Renato Zero ed di un imponente “Batman” presente in sala. La festa si è conclusa con il taglio della torta tra la gioia immensa dei tanti ragazzi del Colibrì, dei genitori e degli amici dell’Associazione, che quotidianamente con passione, impegno e tanto cuore ci ricordano che non esistono ostacoli alla voglia di fare.