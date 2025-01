Fratres Fiumicino, la cultura del dono come obiettivo

Nel territorio di Fiumicino il gruppo nasce nel 2012

di Fernanda De Nitto

La rubrica di Fiumicino Online, riservata al mondo volontariato locale, questa settimana si è dedicata all’Associazione “Fratres Donatori di Sangue Fiumicino”, organizzazione iscritta all’albo comunale e al RUNTS nazionale. Presidente dell’Associazione è il Cav. Carlo Mario Budelli, mentre il capogruppo territoriale è Roberta Zoppo, alla quale abbiamo posto le nostre domande, per conoscere meglio l’associazione.

Cosa rappresenta Fratres e quali sono i suoi obiettivi?

“La Fratres è un’associazione di ispirazione cristiana che crede nell’importanza della donazione come gesto di solidarietà e generosità. Si avvale di volontari, persone impegnate, preparate, attente agli altri. La donazione è un atto volontario, anonimo, periodico, gratuito e soprattutto responsabile. E’ un piccolo gesto che rende grandi. Per tutti noi che abbiamo a cuore la vita, la donazione è un gesto di vita. La Fratres dedica il suo impegno a chi crede nella forza della donazione. E’ gente autentica, che si rimbocca le maniche, che fa la sua parte. L’organizzazione nazionale nasce nel 1971 come Ente morale, con l’obiettivo di invitare la gente alla donazione anonima, gratuita, periodica e responsabile del sangue, del sangue midollare e degli organi. Nel territorio di Fiumicino il Gruppo è nato nel 2012 con l’obiettivo principale di diffondere la cultura del dono con un’informazione professionale ed attenta nel campo trasfusionale, tentando, nella nostra realtà cittadina, di contribuire ad uno sviluppo più intenso della ricerca e dell’utilizzo del sangue e dei suoi derivati, favorendone il buon uso”.

Il gruppo Fratres Fiumicino ODV negli anni si è, altresì, impegnato nella valorizzazione del volontariato cercando costantemente di fare rete con le altre realtà associative del territorio al fine di promuove attività dedicate alla promozione del sociale e dell’aggregazione. Quali sono state le iniziative organizzate dall’Associazione a Fiumicino?

“L’organizzazione ha sempre cercato di coinvolgere cittadini ed enti di volontariato attraverso giornate di sensibilizzazione ed informazione riguardanti il dono totale, le quali sono state definite in collaborazione con le associazioni ADMO, Associazione Donatori di Midollo Osseo, AIDO, Associazione Italiana Donazione Organi e la Federazione Italiana ADOCES, Associazione Donatori Cellule Staminali Emopoietiche. Proprio con le stesse motivazioni, avendo a cuore la salute dei nostri concittadini, grandi e piccoli, abbiamo promosso alcune iniziative dedicate agli studenti del territorio in particolare sulla tematica della celiachia, offrendo a bambini, ragazzi, genitori, docenti e personale scolastico, gratuitamente, la possibilità di fare un test volto a verificare l’effettiva presenza della malattia genetica autoimmune. Recentemente abbiamo collaborato con la Fondazione Telethon con lo scopo di avvicinare la popolazione al tema delle malattie genetiche e sull’importanza della donazione quale elemento essenziale per lo sviluppo di nuove cure”.

La missione filantropica di Fratres non si ferma alla cultura del dono bensì si estende nel sostegno di emergenze nazionali ed estere. Di cosa nello specifico si è occupato il gruppo di volontari di Fiumicino?

“Dall’anno della nostra fondazione sul territorio abbiamo cercato sempre di collaborare con le altre associazioni locali offrendo il nostro supporto umano ed operativo, ad esempio per gli aiuti alle popolazioni colpite dai terremoti in Umbria, Abruzzo ed in Albania. Ci siamo da subito attivati anche durante il periodo della pandemia sia nella distribuzione dei pacchi alimentari che nel sostegno a livello sanitario emergenziale, con personale qualificato, consapevole e responsabile, tentando di donare un po’ di speranza a tutti i malati. In collaborazione con la nostra Parrocchia, Santa Paola Frassinetti e gli scout, ci siamo attivati per aiutare il popolo ucraino con raccolte di generi alimentari, vestiario e medicinali. In passato abbiamo anche collaborato nelle giornate di raccolta fondi delle Associazioni Unicef e Aism. Nel 2024 abbiamo inoltrato una richiesta al Comune di Fiumicino per poter accendere del colore rosso il Ponte 2 Giugno nella giornata mondiale del Donatore di Sangue, che ricorre ogni anno il 14 Giugno. Questa iniziativa è stata accolta con favore dall’Amministrazione Comunale, nata al fine di ringraziare tutti i donatori di sangue per il loro costante supporto”.

Quali, invece, le ultime iniziative realizzate e quali quelle da organizzarsi durante l’anno appena iniziato?

“Con l’obiettivo cardine della divulgazione della cultura del dono, quale gesto di alto valore civico, come gruppo Fiumicino organizziamo due raccolte sangue al mese, sia presso la ASL di Via Coni Zugna che con l’autoemoteca presente generalmente presso la Parrocchia Santa Paola Frassinetti. Le raccolte, ovviamente, sono strutturate in sinergia e collaborazione con gli ospedali romani. Laddove sia richiesto siamo presenti con altre realtà associative presso studi medici, associazioni sportive e farmacie. Per questo 2025 continueremo con le nostre raccolte mensili presso la ASL di Via Coni Zugna e presso la chiesa Frassinetti e con altre associazioni. Riconfermiamo la raccolta sangue per la festa della mamma, giunta alla settima edizione, presso il Parco Alessandro Ceccarelli, in collaborazione con l’Associazione L’Arcobaleno di Ale, ed altre iniziative che stiamo formalizzando. Il Presidente Budelli Carlo Mario ringrazia tutti i donatori volontari per il loro impegno, le istituzioni del territorio e la redazione di Fiumicino Online per aver dato spazio per poter parlare alla nostra Associazione. Coloro che sono interessati a conoscere da vicino la realtà del gruppo Fratres Fiumicino possono contattarlo al numero della segreteria 377/5448132 o all’e-mail fratresfco1@libero.it “.