Inquinamento falde: “PD chiede convocazione Commissione Ambiente”

“Se i problemi ci sono, vanno affrontati e gestiti con una risposta istituzionale responsabile e all’altezza della situazione”

“Grazie all’interrogazione presentata dalla Consigliera regionale Michela Califano, arriva la risposta della Regione Lazio, che restituisce un quadro preoccupante circa lo stato di salute delle acque di falda”, è il commento dei consiglieri comunali del Partito Democratico di Fiumicino.

“Il tutto – spiegano – nasce da un articolo pubblicato da “La Stampa” il 24 marzo scorso, dal titolo “La sfida a bonifica di Fiumicino”, sulla base delle cui informazioni, insieme alla consigliera Califano, ci siamo subito attivati per saperne di più. Dalla documentazione acquisita emerge che lo stato chimico delle acque sotterranee risulta, in molti casi, “non buono” in diversi punti della rete di monitoraggio ARPA Lazio, con superamenti di arsenico, nitrati, ammonio, cloruri, solfati. Sono censiti decine di procedimenti di bonifica, come previsto dal Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), legati soprattutto alla filiera degli idrocarburi, a eventi accidentali e ad aree industriali. I contaminanti più ricorrenti risultano essere idrocarburi, solventi organici aromatici e metalli. Sebbene in molti siti siano attivi sistemi di messa in sicurezza e monitoraggio, una quota rilevante dei procedimenti risulta ancora in fasi istruttorie intermedie o rallentata per inerzia dei soggetti responsabili o difficoltà operative”.

“La Regione Lazio – proseguono – pur confermando le criticità emerse dai monitoraggi ARPA, scarica di fatto la competenza sul Comune e sugli altri enti territorialmente competenti per le varie funzioni attribuite. Di fronte a questa risposta chiara e ufficiale, chiederemo formalmente la convocazione urgente di una Commissione Consiliare Ambiente ad hoc sul tema, al fine di approfondire in sede istituzionale lo stato di tutti i procedimenti in corso e chiedere conto all’Amministrazione delle misure concrete adottate, garantire la massima trasparenza verso i cittadini e proporre azioni urgenti con un cronoprogramma chiaro e un tavolo tecnico permanente di coordinamento. Se i problemi ci sono, vanno affrontati e gestiti con una risposta istituzionale responsabile e all’altezza della situazione”, concludono.