Petali d’arte e solidarietà: il 10 maggio la Festa della Mamma sboccia a Fiumicino

Protagonista l’infiorata del Gruppo Infioratori di Gerano, insieme a mercatini, corsi e premiazioni sportive

In occasione della Festa della Mamma, il prossimo 10 maggio, alle 10.30, l’Amministrazione comunale di Fiumicino promuove una giornata dedicata alla valorizzazione della figura materna, riconosciuta come pilastro della famiglia e della società.

L’iniziativa si svolgerà in Piazza dell’Unione Europea, in via Portuense, con un ricco programma di attività pensate per coinvolgere cittadini e turisti di tutte le età.

Tra gli appuntamenti principali, una suggestiva infiorata tematica, realizzata dal Gruppo Infioratori di Gerano, maestri specializzati nel settore, che darà vita a quadri artistici effimeri composti da petali di fiori. Ci sarà spazio anche per la creatività e per il talento locale, con un mercatino dedicato ad artigiani, hobbisti e artisti.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza e al benessere delle famiglie: la Misericordia organizzerà un corso di disostruzione pediatrica rivolto alle mamme durante il quale, alcune associazioni del territorio, si occuperanno dell’intrattenimento dei più piccoli con attività ludiche e ricreative.

Nel corso della giornata sono inoltre previste premiazioni dedicate agli sportivi del territorio, come riconoscimento per l’impegno e i risultati raggiunti, in varie discipline, e sarà presentata la prima accademia di danza di Fiumicino.