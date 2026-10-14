Fiumicino diventa un set cinematografico: Giuseppe Fiorello gira la nuova serie Rai “Game Over”

Le telecamere della fiction prodotta da Lux Vide arrivano nella sede comunale e nelle strade della città. Coinvolte anche numerose comparse del territorio. Alessandro De Nitto: “Fiumicino sempre più protagonista nel mondo del cinema e della televisione”

Ciak, si gira! Fiumicino torna sotto i riflettori del cinema e della televisione, trasformandosi ancora una volta in un set a cielo aperto. Questa volta ad arrivare in città è la troupe di “Game Over”, la nuova serie televisiva prodotta da Lux Vide per la Rai, che vede protagonista Giuseppe Fiorello.

Le riprese hanno interessato gli spazi esterni della sede comunale di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e piazzale dell’Unione Europea, trasformati per l’occasione in location cinematografiche. Un nuovo appuntamento con il mondo della fiction che conferma il crescente interesse delle produzioni audiovisive per il territorio di Fiumicino.

Accanto a Giuseppe Fiorello, nel cast figurano Gianmarco Saurino, Selene Caramazza e Donatella Finocchiaro, mentre la regia porta la firma di Jan Maria Michelini e Ciro Visco. Massimo riserbo, almeno per il momento, sulla trama della serie. L’unica indiscrezione trapelata riguarda proprio il personaggio interpretato da Fiorello, che vestirà i panni di un magistrato.

A rendere possibile l’arrivo della produzione è stata anche la collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, che ha fornito assistenza organizzativa e logistica, lavorando in sinergia con l’amministrazione comunale e gli uffici coinvolti nella gestione delle autorizzazioni.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il direttore della Commissione Cinematografica, Alessandro De Nitto, che evidenzia il lavoro di squadra tra istituzioni e produzione: “La Commissione Cinematografica, grazie alla proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, che ha accolto con disponibilità l’invasione della troupe, e di tutti gli uffici che si occupano della gestione burocratica dei permessi, dal Suap alla Polizia Locale, ha fornito la propria assistenza alle riprese, affinché Fiumicino possa essere sempre più protagonista nel panorama internazionale della cinematografia”.

Le riprese hanno rappresentato anche un’opportunità di coinvolgimento per la comunità locale. La produzione, infatti, si è avvalsa della partecipazione di numerose comparse e figurazioni del territorio, impegnate nelle scene realizzate sia presso la sede comunale sia in via della Pesca.

Ma l’arrivo di “Game Over” potrebbe essere soltanto un altro tassello di un percorso più ampio. Come anticipato dallo stesso De Nitto, sono già in programma nuove attività legate alla realizzazione di serie televisive, film e videoclip musicali, che interesseranno diverse località del territorio comunale.

Fiumicino, intanto, si prepara a ritagliarsi uno spazio anche alla Festa del Cinema di Roma grazie al film “Noi, un pò meglio” di Daniele Luchetti, girato lo scorso anno tra la sede comunale e Focene, con protagonisti Elio Germano e Maria Chiara Giannetta. Un’altra occasione di visibilità per la città, che continua ad attirare l’attenzione di registi e produzioni grazie alla varietà dei suoi scenari, dalle aree urbane al litorale.

Tra nuove fiction, produzioni cinematografiche e progetti futuri, Fiumicino rafforza così il proprio legame con il grande e piccolo schermo, puntando sul cinema anche come strumento di promozione e valorizzazione del territorio.