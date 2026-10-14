Fiumicino, torna l’International Street Food: tre giorni di sapori e specialità da tutto il mondo

Dopo il successo di Passoscuro, l’evento torna sul territorio con un viaggio gastronomico tra tradizioni italiane e internazionali

Un fine settimana all’insegna del gusto, della convivialità e della scoperta delle tradizioni culinarie di tutto il mondo. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre 2026, Fiumicino si prepara ad accogliere l’International Street Food, la manifestazione gastronomica dedicata alle eccellenze del cibo di strada italiano e internazionale.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada con il patrocinio del Comune di Fiumicino, si svolgerà nel parcheggio antistante il parco di Villa Guglielmi, che per tre giorni si trasformerà in un punto d’incontro per gli appassionati della buona cucina e per quanti desiderano scoprire nuovi sapori.

Dopo il successo registrato la scorsa estate a Passoscuro, l’International Street Food torna dunque sul territorio comunale con una nuova tappa, offrendo a residenti e visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza gastronomica capace di unire culture, tradizioni e territori differenti.

Protagoniste della manifestazione saranno le numerose specialità del cibo di strada, con un percorso che accompagnerà il pubblico alla scoperta di ricette tipiche, prodotti d’eccellenza e preparazioni provenienti da diverse regioni italiane e da numerosi Paesi del mondo.

Un vero e proprio viaggio attraverso profumi, ingredienti e tradizioni, nel quale il cibo diventa non soltanto un piacere per il palato, ma anche uno strumento di conoscenza e condivisione. Dalle ricette più rappresentative della cucina italiana alle proposte internazionali, ogni specialità racconterà un pezzo di storia e di identità gastronomica.

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per trascorrere qualche ora in compagnia, riscoprendo il piacere del cibo di strada in un’atmosfera informale e aperta a tutti.

Tre giorni, dunque, in cui Fiumicino diventerà una vetrina dei sapori del mondo, con una manifestazione che punta a valorizzare la varietà delle culture gastronomiche e a offrire un nuovo momento di aggregazione sul territorio.

Gli orari di apertura

L’International Street Food aprirà i battenti venerdì 16 ottobre dalle 18 alle 24. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, invece, gli stand saranno aperti dalle 12 alle 24, consentendo ai visitatori di partecipare alla manifestazione sia a pranzo che a cena.