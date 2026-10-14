A Testa di Lepre il messaggio di pace di San Francesco rivive a teatro

Il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini ha partecipato alla rappresentazione dedicata al Santo: “Un’iniziativa di grande valore culturale e umano, capace di coinvolgere e far riflettere”

Il Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, Roberto Severini, ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, alla rappresentazione teatrale multimediale “San Francesco, voce di pace tra cielo e terra”, che si è svolta Domenica scorsa presso la Chiesa di San Pietro Apostolo, a Testa di Lepre di Sopra.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Testa di Lepre, in collaborazione con l’Associazione Archeotheatron, e patrocinata dal Comune di Fiumicino, è stata promossa in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

“San Francesco rappresenta ancora oggi un riferimento universale per il suo messaggio di pace e rispetto per ogni forma di vita – ha dichiarato Roberto Severini – Questa rappresentazione ha avuto il merito di restituire profondità e attualità al suo messaggio, attraverso un linguaggio artistico capace di coinvolgere e far riflettere”.

“Sono stato lieto di partecipare, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, a un’iniziativa di così significativo valore culturale e umano – conclude il Presidente del Consiglio Comunale – Desidero ringraziare la Pro Loco di Testa di Lepre, l’Associazione Archeotheatron, gli attori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo.”