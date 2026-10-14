Baccini presenta il suo libro “Dentro il potere”: venerdì 16 ottobre appuntamento a Tragliata

Terza tappa sul territorio comunale per la presentazione del volume dedicato alla politica e alle sfide del governo. A dialogare con il sindaco saranno Giovanna Onorati e Don Giovanni Di Michele

di Dario Nottola

Venerdì 16 ottobre, alle 18, presso Stalla Aperta Tragliata, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, presenterà il suo libro “Dentro il potere. Governare non è mai stato così difficile e così necessario”, pubblicato da Gangemi Editore International. Si tratta della terza presentazione pubblica sul territorio comunale dopo quelle a Fregene ed Isola Sacra.

“Un’occasione per condividere alcune riflessioni sul significato della politica, sulle responsabilità che accompagnano le scelte di chi amministra e sulle sfide che le istituzioni sono chiamate ad affrontare in una società in continua evoluzione – spiega Baccini – Attraverso le pagine del libro ripercorro esperienze personali e istituzionali, affrontando temi che considero centrali: il rapporto tra cittadini e istituzioni, la politica intesa come servizio e l’importanza di una visione capace di guardare oltre le esigenze del presente”.

A dialogare con Baccini saranno Giovanna Onorati, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, e Don Giovanni Di Michele, già parroco ed autore profondamente legato alla storia del borgo di Tragliata e del territorio di Fiumicino.

“Sarà un piacere condividere questo momento di incontro e confronto con quanti vorranno partecipare”, conclude Baccini.

L’appuntamento presso Stalla Aperta Tragliata, è in via del Casale del Castellaccio 26.