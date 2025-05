Dopo Fregene il “Singita Miracle Beach” apre anche all’Argentario, nella pineta di Albinia (Grosseto)

“Per chi sogna il mare, la natura e la libertà in Toscana”

di Dario Nottola

Dopo il successo dei suoi beach club sul mare al Villaggio dei Pescatori di Fregene, Marina di Ravenna e Malta, Singita Miracle Beach annuncia “con entusiasmo” l’apertura della nuova stagione in Toscana, con la nuova location “Singita Miracle Beach Argentario” e l’innovativa sosta “camper Nomad” immersi nella pineta incontaminata di Albinia, nel cuore della Maremma.

Il brand porta la sua filosofia di lifestyle, “inclusività e rispetto per l’ambiente in uno dei luoghi più affascinanti della Toscana dove il tempo rallenta e ogni giornata diventa un’esperienza indimenticabile tra sabbia dorata, tramonti spettacolari sul mare e atmosfere rilassate”.

Un nuovo approdo per chi desidera vivere il mare come esperienza sensoriale e immersiva, tra rituali, materiali naturali e una filosofia che unisce bellezza, sostenibilità e libertà. Singita Argentario non è un semplice beach club o stabilimento balneare: “E’ un’oasi di pace e stile – viene sottolineato – dove ogni elemento è pensato per fondersi con l’ambiente circostante. Gli arredi realizzati in paglia, legno e cotone grezzo, le strutture leggere e i colori naturali si integrano armoniosamente nella pineta che sfocia sul mare, creando un paesaggio di raffinata semplicità. Gli spazi di Singita Argentario raccontano storie di viaggio. Ogni dettaglio – dai tappeti berberi ai cesti in fibra intrecciata, dai tessuti naturali ai mobili in legno intagliato – è stato scelto con cura per evocare paesaggi lontani e culture millenarie. Gli arredi provengono da Marocco, Indonesia e Grecia, e si integrano perfettamente con l’ambiente della pineta toscana, creando un dialogo tra Mediterraneo e mondo, tra autenticità e ispirazione”.

Singita Miracle Beach è un network italiano di spiagge fondato da Luca Iacoponi, toscano, Marco Falsarella, vicentino e Claudia Serafini, romana. Tutti e tre i soci provengono dal mondo del turismo, con un passato in prestigiose realtà come Viaggi del Ventaglio e Touring Club Italiano. La loro passione per il viaggio, la natura e la bellezza ha dato vita al brand Singita, un progetto che unisce l’amore per il mare con un approccio innovativo al tempo libero.

“Con Singita Argentario desideriamo offrire un’esperienza che vada oltre la semplice giornata al mare – spiega Marco Falsarella, uno dei co-fondatori del brand – Abbiamo creato un luogo dove la bellezza si fonde con la natura, integrandoci armoniosamente con la pineta toscana. Il nostro obiettivo è far vivere ai nostri ospiti momenti autentici, in un ambiente che rispetta e valorizza il territorio meraviglioso che ci ha accolto”.

Ogni sera, i visitatori del Singita potranno partecipare al celebre Rito del Tramonto, un’esperienza emozionante che celebra la bellezza della natura. Quando il sole si tuffa nel mare, la spiaggia si trasforma in un luogo di contemplazione e connessione, dove le persone si uniscono spontaneamente in un abbraccio collettivo per salutare il giorno che finisce. Accanto al beach club prende vita Nomad, una sosta camper dallo spirito contemporaneo che porta la filosofia Singita nel mondo del turismo itinerante in Toscana. L’estate 2025 vedrà nuove collaborazioni artistiche, eventi al tramonto, proposte gastronomiche mediterranee con influenze da tutto il mondo, e momenti di benessere condiviso.