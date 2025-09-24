Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 24 Settembre 2025

Dalla lettera di un bambino nasce il primo appuntamento della rubrica “La città che vorrei”

Il piccolo Giorgio chiede al Sindaco un collegamento ciclopedonale tra Le Vignole e Parco Leonardo

 

di Matteo Fasano

 

Parte oggi il primo appuntamento della nuova rubrica “La città che vorrei”, uno spazio pensato per raccogliere idee, sogni e proposte su come rendere migliore la nostra città.

 

E non poteva esserci inizio più bello di quello che ci regala il piccolo Giorgio, un bambino di appena 8 anni, che ha deciso di scrivere una sua lettera al Sindaco per chiedere la realizzazione di una pista ciclopedonale che colleghi la zona Le Vignole a Parco Leonardo.

 

Una richiesta semplice ma carica di significato: un’infrastruttura che non solo renderebbe più sicuri gli spostamenti a piedi e in bicicletta, ma che darebbe anche nuovo respiro alla mobilità sostenibile e alla vivibilità del territorio.

 

La risposta del Primo Cittadino non si è fatta attendere. Il Sindaco ha accolto con entusiasmo la proposta e ha invitato Giorgio a un incontro per discutere insieme l’idea, dichiarando: “Cercheremo di valutare la possibilità di realizzare un collegamento sicuro e accessibile tra Parco Da Vinci, le Vignole e Parco Leonardo, così come tu hai suggerito”.

 

Un episodio che dimostra come il futuro della città non sia solo nelle mani della politica, ma nasca soprattutto dall’ascolto e dalla partecipazione dei cittadini. Anche dei più piccoli, che con la loro sensibilità e il loro sguardo autentico sanno immaginare un domani migliore.

 

Con l’avvio di questa rubrica e con il contributo di cittadini come Giorgio, si apre un percorso di confronto che mette al centro la partecipazione di tutti, perché costruire una città vivibile significa proprio questo: lavorare insieme, con attenzione, impegno e passione, per trasformare i sogni in realtà, perchè ogni grande cambiamento nasce da un piccolo gesto e quello di Giorgio ci ricorda che la città si costruisce insieme, passo dopo passo.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Giorgio La città che vorrei Le Vignole Parco Leonardo Pista ciclabile
Articoli correlati
Parliamo di...

Dalla lettera di un bambino nasce il primo appuntamento della rubrica “La città che vorrei”

mercoledì, 24 Settembre 2025
Cronaca

Riqualificazione ambientale delle aree di Maccarese e Fregene

mercoledì, 24 Settembre 2025
Parliamo di...

ASL Roma 3; Al via "Facciamo Counselling per Fido", l'aiuto per i proprietari di cani

mercoledì, 24 Settembre 2025
Politica

Carte d'identità, appuntamenti dimezzati e disagi per i cittadini

mercoledì, 24 Settembre 2025
Cronaca

Incendio al maneggio di via Valle Sarca, ipotesi dolo: distrutti sogni e futuro dell’ippica

mercoledì, 24 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz