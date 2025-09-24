Dalla lettera di un bambino nasce il primo appuntamento della rubrica “La città che vorrei”

Il piccolo Giorgio chiede al Sindaco un collegamento ciclopedonale tra Le Vignole e Parco Leonardo

di Matteo Fasano

Parte oggi il primo appuntamento della nuova rubrica “La città che vorrei”, uno spazio pensato per raccogliere idee, sogni e proposte su come rendere migliore la nostra città.

E non poteva esserci inizio più bello di quello che ci regala il piccolo Giorgio, un bambino di appena 8 anni, che ha deciso di scrivere una sua lettera al Sindaco per chiedere la realizzazione di una pista ciclopedonale che colleghi la zona Le Vignole a Parco Leonardo.

Una richiesta semplice ma carica di significato: un’infrastruttura che non solo renderebbe più sicuri gli spostamenti a piedi e in bicicletta, ma che darebbe anche nuovo respiro alla mobilità sostenibile e alla vivibilità del territorio.

La risposta del Primo Cittadino non si è fatta attendere. Il Sindaco ha accolto con entusiasmo la proposta e ha invitato Giorgio a un incontro per discutere insieme l’idea, dichiarando: “Cercheremo di valutare la possibilità di realizzare un collegamento sicuro e accessibile tra Parco Da Vinci, le Vignole e Parco Leonardo, così come tu hai suggerito”.

Un episodio che dimostra come il futuro della città non sia solo nelle mani della politica, ma nasca soprattutto dall’ascolto e dalla partecipazione dei cittadini. Anche dei più piccoli, che con la loro sensibilità e il loro sguardo autentico sanno immaginare un domani migliore.

Con l’avvio di questa rubrica e con il contributo di cittadini come Giorgio, si apre un percorso di confronto che mette al centro la partecipazione di tutti, perché costruire una città vivibile significa proprio questo: lavorare insieme, con attenzione, impegno e passione, per trasformare i sogni in realtà, perchè ogni grande cambiamento nasce da un piccolo gesto e quello di Giorgio ci ricorda che la città si costruisce insieme, passo dopo passo.