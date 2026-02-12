Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 12 Febbraio 2026

Cosa tiene unite le galassie? Bracciano indaga il mistero della Materia Oscura

Conferenza pubblica del Gruppo Astrofili Palidoro: un viaggio ai confini della conoscenza scientifica

 

Cosa tiene realmente insieme le galassie? Esiste una componente invisibile che domina il nostro Universo, eppure sfugge ancora ai più potenti telescopi della Terra e dello spazio. Per rispondere a questi interrogativi, il Gruppo Astrofili Palidoro, in collaborazione con il Comune di Bracciano e l’Auser Civitavecchia, organizza un incontro divulgativo dedicato a uno dei più grandi enigmi della fisica moderna.

 

L’evento, dal titolo “LA MATERIA OSCURA: Un mistero dell’Universo non del tutto risolto”, si terrà mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 16:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Bracciano (Piazza IV Novembre 6, secondo piano).

 

Un viaggio ai confini della conoscenza

 

A guidare il pubblico in questo affascinante percorso sarà il relatore Carlo Vincenti. Durante la conferenza, verranno analizzate le prove della presenza della materia oscura e le attuali teorie scientifiche che cercano di spiegarne la natura. Un’occasione per riflettere su quanto ancora ignoriamo del Cosmo, nonostante i giganti passi avanti compiuti dall’astrofisica.

 

Dettagli dell’evento

 

L’appuntamento è pensato per un pubblico trasversale: dagli appassionati di astronomia ai semplici curiosi che desiderano guardare il cielo notturno con una consapevolezza nuova.

 

Data: Mercoledì 18 febbraio 2026
Orario: 16:00
Luogo: Aula Consiliare del Comune di Bracciano (Piazza IV Novembre 6, 2° piano)
Ingresso: Libero e gratuito

 

 

Contatti e Informazioni

Il Gruppo Astrofili Palidoro invita tutta la cittadinanza a partecipare per scoprire insieme il lato “oscuro” del Cosmo.
Telefono: 334 7964028
Email: info@astrofilipalidoro.it
Web: www.astrofilipalidoro.it

 

 

 

 

 

