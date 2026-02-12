Ennesima mattina di difficoltà per i residenti di Fiumicino, Isola Sacra e Focene

I nubifragi che sono abbattuti sulle località costiere hanno reso impraticabili molte strade

Tanti segmenti d’asfalto sono stati completamente ricoperti dall’acqua piovana e ciò ha provocato situazioni di pericolo per gli automobilisti.

Viale della Pesca (nella foto) è finita sott’acqua come alcuni tratti del lungomare della Salute. Alcune vie allagate di Isola Sacra hanno reso difficile in transito ai veicoli. Molto più preoccupanti gli allagamenti a Focene nord (nella foto) e nel quartiere Mare Nostrum dove i residenti sono orientati ad acquistare delle barche se l’inverno continua ad essere così piovoso.

“Invece di pensare alla costruzione del porto crocieristico o della quarta pista – afferma Antonella Gardin, presidente del Nuovo comitato cittadino di Focene – l’amministrazione dovrebbe accelerare i lavori di sistemazione delle strade a Mare Nostrum dove i residenti sono ostaggi del cattivo tempo e quindi degli allagamenti. Abbiamo informato l’assessore ai Lavori pubblici. I cittadini non ne possono più delle promesse fatte circa l’inizio dei lavori della nuova rete per la raccolta delle acque meteoriche che mandano in tilt il traffico”.