Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 12 Febbraio 2026

Ennesima mattina di difficoltà per i residenti di Fiumicino, Isola Sacra e Focene

I nubifragi che sono abbattuti sulle località costiere hanno reso impraticabili molte strade

 

 

Tanti segmenti d’asfalto sono stati completamente ricoperti dall’acqua piovana e ciò ha provocato situazioni di pericolo per gli automobilisti.

 

 

Viale della Pesca (nella foto) è finita sott’acqua come alcuni tratti del lungomare della Salute. Alcune vie allagate di Isola Sacra hanno reso difficile in transito ai veicoli. Molto più preoccupanti gli allagamenti a Focene nord (nella foto) e nel quartiere Mare Nostrum dove i residenti sono orientati ad acquistare delle barche se l’inverno continua ad essere così piovoso.

 

 

“Invece di pensare alla costruzione del porto crocieristico o della quarta pista – afferma Antonella Gardin, presidente del Nuovo comitato cittadino di Focene – l’amministrazione dovrebbe accelerare i lavori di sistemazione delle strade a Mare Nostrum dove i residenti sono ostaggi del cattivo tempo e quindi degli allagamenti. Abbiamo informato l’assessore ai Lavori pubblici. I cittadini non ne possono più delle promesse fatte circa l’inizio dei lavori della nuova rete per la raccolta delle acque meteoriche che mandano in tilt il traffico”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Focene Maltempo nubifragio pioggia
