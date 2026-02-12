Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 12 Febbraio 2026

Fregene, da oggi chiusa al pubblico la Pineta Monumentale per avvistamento di un branco di lupi

Ordinanza sindacale in vigore da oggi, 12 febbraio 2026: misura precauzionale per la tutela della pubblica incolumità e della specie protetta.

A partire da oggi, 12 febbraio 2026, e fino al termine dell’emergenza, con apposita Ordinanza sindacale, è stata disposta la chiusura al pubblico della Pineta Monumentale di Fregene.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’avvistamento, all’interno dell’area, di un branco composto da sei esemplari di lupo. Considerata l’elevata frequentazione della pineta da parte di cittadini, anche in presenza di animali domestici, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno adottare una misura precauzionale finalizzata alla tutela della pubblica incolumità.

Al tempo stesso, il provvedimento intende garantire la salvaguardia del lupo, specie protetta e di grande valore per l’equilibrio dell’ecosistema e la biodiversità del territorio.

Scritto da Fiumicino Online
Tags
branco lupi Pineta monumentale Fregene
Articoli correlati
Parliamo di...

Cosa tiene unite le galassie? Bracciano indaga il mistero della Materia Oscura

giovedì, 12 Febbraio 2026
Lettere

Villa Guglielmi, area cani nel degrado dopo i temporali: fango e ristagni la rendono impraticabile

giovedì, 12 Febbraio 2026
Cronaca

Ennesima mattina di difficoltà per i residenti di Fiumicino, Isola Sacra e Focene

giovedì, 12 Febbraio 2026
Cronaca

Fregene, da oggi chiusa al pubblico la Pineta Monumentale per avvistamento di un branco di lupi

giovedì, 12 Febbraio 2026
Arte e Fantasia di Lia Onda

Quando l’Inverno si Tinge di Rosso

giovedì, 12 Febbraio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci