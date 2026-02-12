Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 12 Febbraio 2026

Villa Guglielmi, area cani nel degrado dopo i temporali: fango e ristagni la rendono impraticabile

I cittadini: “Intervento immediato per il ripristino e il riordino dell’area”

 

Dopo i forti acquazzoni degli ultimi giorni, l’area cani di Villa Guglielmi risulta completamente impraticabile. Fango e ristagni d’acqua rendono impossibile l’utilizzo dello spazio da parte dei cittadini.

 

La segnalazione arriva dai frequentatori del parco che chiedono un intervento urgente per restituire alla città uno spazio pubblico essenziale per la socialità e il benessere degli animali

 

 

“Chiediamo un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale per il ripristino e il riordino di tutta l’area cani”.

 

 

