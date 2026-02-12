Quando l’Inverno si Tinge di Rosso

Carica di bacche brillanti, illumina una giornata grigia e racconta la magia silenziosa delle stagioni

di Lia Onda

Attraverso la rete di un grande giardino ho scoperto questa pianta ricca di rami avvolti da tante bacche rosse a grappolo molto invitanti a raccoglierle. Magari avessi potuto!

Sembravano finte ma ho dovuto accontentarmi solo di fotografarle. Ignoro che pianta sia e se le bacche sono i fiori o i frutti, resta il fatto che in questa stagione fredda e grigia un timido raggio sole, ha illuminato tutta la pianta. Come sempre la natura ci regala colori e profumi in ogni stagione.

