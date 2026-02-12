Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 12 Febbraio 2026

Quando l’Inverno si Tinge di Rosso

Carica di bacche brillanti, illumina una giornata grigia e racconta la magia silenziosa delle stagioni

 

di Lia Onda

 

Attraverso la rete di un grande giardino ho scoperto questa pianta ricca di rami avvolti da tante bacche rosse a grappolo molto invitanti a raccoglierle. Magari avessi potuto!

 

Sembravano finte ma ho dovuto accontentarmi solo di fotografarle. Ignoro che pianta sia e se le bacche sono i fiori o i frutti, resta il fatto che in questa stagione fredda e grigia un timido raggio sole, ha illuminato tutta la pianta. Come sempre la natura ci regala colori e profumi in ogni stagione.

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Lia Onda
Articoli correlati
Parliamo di...

Cosa tiene unite le galassie? Bracciano indaga il mistero della Materia Oscura

giovedì, 12 Febbraio 2026
Lettere

Villa Guglielmi, area cani nel degrado dopo i temporali: fango e ristagni la rendono impraticabile

giovedì, 12 Febbraio 2026
Cronaca

Ennesima mattina di difficoltà per i residenti di Fiumicino, Isola Sacra e Focene

giovedì, 12 Febbraio 2026
Cronaca

Fregene, da oggi chiusa al pubblico la Pineta Monumentale per avvistamento di un branco di lupi

giovedì, 12 Febbraio 2026
Arte e Fantasia di Lia Onda

Quando l’Inverno si Tinge di Rosso

giovedì, 12 Febbraio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci