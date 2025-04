Calcio da tavolo, le Fiamme Azzurre Roma si confermano leggenda: settimo scudetto, sesto consecutivo

A Colleferro la formazione capitolina vince ancora il Campionato Italiano a squadre

di Dario Nottola

Le Fiamme Azzurre Roma scrivono un’altra pagina di storia del Calcio da Tavolo italiano, conquistando lo Scudetto 2024/2025 e portando a sette il totale dei titoli nazionali vinti, sei dei quali consecutivi . Un record assoluto per la disciplina, che consacra la formazione capitolina come la squadra più titolata di sempre.

Guidata dal capitano Carmine Napolitano e composta da Luca Colangelo, Giosuè Esposito, Mattia Ferrante , lo spagnolo Juan Noguera e il greco Dimitrios Dimopoulos (campione del mondo individuale in carica), la squadra ha chiuso il campionato a quota 58 punti , frutto di 19 vittorie , 1 pareggio e appena 2 sconfitte . Un cammino praticamente perfetto, che ha visto maturare la certezza aritmetica del titolo già alla terza giornata , testimoniando una superiorità netta e costante. Dietro di loro, la F.lli Bari Reggio Emilia , a quota 52 punti, e le due compagini partenopee dei Napoli Fighters e degli Eagles Napoli , rispettivamente con 49 e 42 punti.

Promozioni, retrocessioni e una Serie B combattutissima

Grande equilibrio e lotta serrata in Serie B , dove si sono contese la promozione diverse formazioni fino all’ultima giornata. A spuntarla sono stati il Master Sanremo , il Subbuteo Club Sombrero San Miniato e il Subbuteo Club Catania , che ottenere così il pass per la massima serie.

Promozioni importanti anche in Serie B , con l’ingresso del Subbuteo Club Reggio Calabria, ASM Nola 74 e Napoli Pirates (quest’ultima vincitrice dei playoff promozione contro il CS Firenze).

In chiave retrocessione, dalla Serie A scendono in Serie B: Stella Artois Milano, Subbuteo Casale e Subbuteo Club Labronico (sconfitto ai playout dalla SS Lazio TFC).

Dalla Serie B retrocedono in Serie C: Foggia, Sessana e Subbito Gol Ferrara (uscita sconfitta dal playout contro la SPQR MMIX Subbuteo Roma).

In Serie D scendono invece: Trento, Torino, Azzurra ’99, Aosta Warriors, Black Rose Roma e Bruzia, quest’ultima battuta nei playout dal Subbuteo Vomero.

La cornice della manifestazione è stata, anche quest’anno, il Palazzetto dello Sport “Alfredo Romboli” di Colleferro (Roma), sede del girone di ritorno dei Campionati Italiani a squadre di Calcio da Tavolo 2024/2025, disputatisi nel weekend del 12 e 13 aprile 2025.

Un evento di rilievo assoluto per il movimento, organizzato, come di consueto, dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo di OPES, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e con il patrocinio del Comune di Colleferro.

In totale sono stati 48 i club partecipanti, provenienti da ogni parte d’Italia – da Aosta a Palermo – per un totale di circa 400 giocatori , tra i quali molti dei migliori interpreti mondiali di questa disciplina.

Grande successo anche sui social: l’evento è stato trasmesso in diretta streaming sul canale TikTok ufficiale della FISCT (fisctsubbuteo), con oltre 380.000 visualizzazioni complessive registrate nel corso dei due giorni. Un risultato che conferma il crescente impatto mediatico del Calcio da Tavolo e l’interesse sempre più ampio anche tra le nuove generazioni. Tutti i risultati e le classifiche complete sono consultabili sul sito www.italiasubbuteo.it .

Le classifiche finali

In Serie A, dunque, le Fiamme Azzurre Roma chiudono al primo posto con 58 punti, seguite al secondo posto dalla Fratelli Bari Reggio Emilia con 52 punti, e al terzo dai Napoli Fighters con 49. A seguire, al quarto posto gli Eagles Napoli con 42 punti, quindi Bologna Tigers Subbuteo e Salernitana, entrambe a quota 32. Subito dietro, il Barcellona Calcio Tavolo si ferma a 31 punti, mentre il CS Virtus Rieti chiude con 27 . La Lazio TFC conclude il campionato con 22 punti, davanti al Subbuteo Club Labronico con 15, al Subbuteo Casale con 11 e infine alla Stella Artois Milano, fanalino di coda con soli 2 punti.