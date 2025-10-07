Cadenze Letterarie e La Grooveria: quando la cultura incontra la musica

“E poi il buio” di Andrea Festa illumina Fiumicino tra parole ed emozioni dal vivo

Ci sono sere che non si dimenticano, quelle in cui la letteratura diventa luce e la musica carezza. È con questo spirito che Cadenze Letterarie e La Grooveria invitano il pubblico a un evento speciale: la presentazione del romanzo “E poi il buio” di Andrea Festa, in programma giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 19.30 presso La Grooveria di Fiumicino.

Una serata oltre la presentazione

L’incontro non sarà una semplice presentazione letteraria, ma una vera celebrazione della cultura e della comunità. A guidare la serata sarà Dino Tropea, curatore e anima di Cadenze Letterarie, affiancato dagli interventi di Sonia Buscemi, Maria Grazia Imbimbo e Sergio Mingrone, che offriranno spunti di riflessione per ampliare il respiro della narrazione. L’evento avrà il calore dell’accoglienza di Carmela Trivisonno, padrona di casa della Grooveria, e sarà arricchito dalla presenza di rappresentanti istituzionali e associazioni del territorio, come la consigliera comunale Federica Cerulli e la Pro Loco di Focene: un segno tangibile di come la cultura possa diventare collante sociale.

Il libro: “E poi il buio”

Al centro della serata, il romanzo di Andrea Festa. La storia narra l’amore tra Gabriele e Sabrina durante i drammatici anni della Seconda guerra mondiale, sullo sfondo del crollo del fascismo e delle ferite della Resistenza, fino alla tragedia dell’eccidio del Monte Sole. Non solo una vicenda d’amore, ma una finestra sulla memoria collettiva, un invito a non dimenticare mai le ombre del passato e a credere nella forza della luce che nasconde in sé ogni atto di amore e resistenza.

La musica: Merysse Acoustic Duo

A dare voce e ritmo all’evento sarà il Merysse Acoustic Duo, formato da Merysse (Maria Teresa De Pierro) e dal chitarrista Michele Bertasi, un sodalizio che ha conquistato i palchi europei con intensità e passione. Il loro repertorio, capace di spaziare dalle cover alle composizioni originali, diventerà filo sonoro della serata. E non solo: in un momento irripetibile, dal dialogo tra il pubblico e le pagine nascerà una canzone unica, creata dal vivo, come dono di parole e musica che resterà nella memoria di chi parteciperà.

La Grooveria: un luogo che vibra

Non poteva esserci cornice migliore della Grooveria, spazio che ha fatto dell’incontro tra linguaggi la sua cifra distintiva. Qui arte, musica e letteratura non si alternano, ma si intrecciano, dando vita a un tessuto comune di esperienze e condivisione.

Un invito alla bellezza

L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati: per prenotare è possibile scrivere a dino.tropea@gmail.com