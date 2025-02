Associazione AVO Fiumicino, un’assistenza fatta di affetto e sostegno umano

134 volontari operativi presso l’ospedale Bambino Gesù di Palidoro e il centro di cure palliative pediatriche di Passoscuro

di Fernanda De Nitto

L’approfondimento sulle associazioni di volontariato del territorio è rivolto questa settimana ad AVO Fiumicino, Associazione Volontari Ospedalieri.

L’organizzazione, costituita a livello nazionale nel 1975, consentì, grazie ad una precisa normativa, tre anni dopo, di sancire la presenza del volontariato all’interno delle strutture pubbliche sanitarie. Il servizio AVO fu così ampiamente legittimato e l’organizzazione ottenne ampi spazi di intervento, oltre l’assistenza ai degenti. Nel territorio di Fiumicino un cospicuo numero di volontari porta avanti tale missione attraverso un’assistenza fatta di disponibilità, affetto e sostegno umano.

Presidente dell’AVO Fiumicino è Carmen Zullo, che con un nutrito gruppo di volontari, si occupa di offrire il servizio di volontariato presso l’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro e presso il centro di cure palliative pediatriche di Passoscuro.

Presidente in che modo siete presenti presso le due essenziali strutture pediatriche attive nel Comune di Fiumicino?

“L’Associazione Avo Fiumicino è stata fondata nel 2005 ed oggi si compone di 134 volontari, prevalentemente di Fiumicino o delle zone limitrofe del litorale, operativi presso le strutture pediatriche del territorio. Per divenire volontari AVO è necessario seguire un percorso di formazione di circa otto settimane, di tre ore a incontro, essenziale per conoscere da vicino il personale sanitario, le strutture e la loro organizzazione, gli aspetti comportamentali e le regole di igiene a cui è fondamentale sottoporsi per accedere ai nosocomi. In generale il servizio svolto dai volontari è destinato a garantire una presenza amichevole, offrendo ai piccoli malati ed ai loro familiari quel calore umano, ascolto e supporto quanto mai necessario per contrastare la sofferenza, il dolore e la solitudine. Il nostro ruolo è esclusivamente quello di collaborare con il personale sanitario, non avendo mansione tecniche e professionali, sostenendo gli obiettivi di umanizzazione che pongono il ricoverato al centro di ogni nostra attività, in special modo quando si tratta di bambini”.

Ci sono delle attività specifiche di cui vi occupate come volontari?

“La nostra presenza all’interno dell’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro e nel Centro di cure palliative pediatriche riguarda gli aspetti più umani e sociali del ricovero. Ad esempio i nostri volontari sono presenti presso il punto accoglienza dell’ospedale, al codometro, al fine di offrire tutta l’assistenza possibile ai genitori già provati da una situazione complessa e preoccupante. Ove necessario li accompagniamo direttamente presso i diversi padiglioni della struttura sanitaria e dal personale sanitario specifico per il reparto. Il nostro è un rapporto costante di collaborazione con i sanitari delle strutture volto, altresì, a conoscere eventuali necessità di mamme o papà che anche solo per qualche ora, per ragioni personali, professionali o una semplice doccia, hanno necessità di allontanarsi dal loro figlio. La mattina ci trovate prevalentemente all’accoglienza mentre nel pomeriggio, garantiamo una presenza costante nei reparti, proprio per fornire quel necessario conforto, ascolto ed assistenza a tutti i parenti dei piccoli pazienti ricoverati”.

Il servizio di volontariato è presente anche presso il centro di cure palliative pediatriche di Passoscuro. In quel caso come si palesa la vostra presenza?

“Il centro di cure palliative pediatriche è dedicato all’accoglienza di bambini e adolescenti con malattie rare, inguaribili, ad alta complessità assistenziale. La struttura garantisce la presa in carico del paziente e di tutto il nucleo familiare con ricoveri in abilitazione del caregiver, di follow up, di terminalità e di sollievo. Su richiesta dei genitori è anche possibile accogliere bambini in hospice pediatrico al fine di consentire alla famiglia di avere un breve periodo di sollievo, con la serenità di sapere che il proprio figlio è in un luogo sicuro, assistito in tutti i suoi bisogni. Per operare come volontari nel centro è necessaria una formazione specifica dove, comunque, il tutto si sostiene attraverso il grande amore e la dignità di genitori che non smettono mai di lottare per il bene e la serenità dei propri figli”.

Quali sono stati gli avvenimenti, episodi ed eventi che più vi hanno segnato come volontari?

“Sicuramente il periodo Covid nel quale siamo stati impegnati sotto molteplici aspetti, facendo anche da staffetta con i genitori per garantire cambio indumenti e beni di prima necessità. Poi con la guerra in Ucraina, quando arrivarono tutti insieme tanti bambini malati ai quali doveva essere garantita la necessaria assistenza, cercando altresì di ricomporre i diversi nuclei familiari, tra genitori e fratelli. Sono toccanti anche gli eventi in cui alcuni bambini sono lasciati soli dalle proprie famiglie, nei quali la nostra presenza diviene fondamentale, prima dell’affido ad altri genitori dalla grande ed immensa umanità. Da tre anni siamo presenti sul territorio durante la Sagra della Tellina. Grazie alla Pro Loco nel contesto della pedalata della tellina promuoviamo una tappa del giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, volto a sensibilizzare gli interessati su tale importante tematica. Organizziamo poi diverse iniziative ludiche e culturali all’interno degli ospedali, tra cui tombolate, feste, spettacoli ed animazione, con il solo ed unico obiettivo di rendere meno complicata e dolorosa la permanenza in ospedale per i piccoli pazienti ed i loro familiari. Per fare tutto ciò abbiamo sempre bisogno di volontari interessati a collaborare attivamente con la nostra organizzazione, i quali per informazioni possono contattarci attraverso il sito ufficiale www.avofiumicino.it ”