Alessandra Fattoruso nominata agente regionale per il Lazio di World Top Model

Dopo il successo di Miss e Mister Ladispoli 2026, per Fattoruso arriva un nuovo prestigioso incarico nel concorso internazionale della moda presente in 55 Paesi

Dopo il grandissimo successo di Miss e Mister Ladispoli 2026, che ha raggiunto la straordinaria cifra di un milione e mezzo di visualizzazioni sui social, arriva una nuova importante soddisfazione per Alessandra Fattoruso.

Dopo sette anni di collaborazione, Fattoruso è stata ufficialmente nominata agente regionale per il Lazio di World Top Model, prestigioso concorso internazionale nel mondo della moda. A conferirle l’incarico è stato Fiore Tondi, ideatore e anima del progetto.

Un riconoscimento che rappresenta il risultato di anni di passione, dedizione e professionalità, e che premia l’impegno di Alessandra nella promozione e nella valorizzazione dei giovani talenti.

World Top Model è un concorso internazionale presente in 55 Paesi e con 37 anni di storia nel mondo della moda. Nel corso degli anni il format ha visto protagoniste e ospiti numerose importanti personalità del fashion system, tra cui Claudia Schiffer, Nina Moric e Valeria Mazza.

Tra le opportunità offerte dal concorso c’è anche la possibilità, per le ragazze in possesso dei requisiti, di intraprendere un percorso gratuito in Accademia, attraverso diverse location italiane, con l’obiettivo di acquisire formazione e competenze per specializzarsi professionalmente nel settore della moda.

Sono già numerosi gli appuntamenti internazionali in programma nelle prossime settimane: il 3 settembre 2026 si terrà la Finale Nazionale in Ungheria, il 5 settembre la Finale Nazionale di tutti i Paesi Balcanici in Slovenia e il 19 settembre la Finale Nazionale italiana. Dal 22 al 28 settembre 2026, inoltre, World Top Model sarà protagonista della Fashion Week di Milano.

Grande attesa anche per la Finale Internazionale di Milano, in programma il 5 dicembre 2026, che vedrà riunite le vincitrici e rappresentanti dei 55 Paesi presso la Major Virtual Tunnel.

“Ringrazio tanto Fiore Tondi per avermi affidato questo importante incarico – dichiara Alessandra Fattoruso – Sono a disposizione per supportare ogni ragazza che desidera intraprendere una carriera nel campo della moda, mettendo a disposizione la mia esperienza e la mia professionalità”.

Ma le novità per World Top Model non finiscono qui. L’organizzazione sta infatti ultimando le riprese della puntata pilota del nuovo Reality TV World Top Model, un progetto ambizioso destinato a coinvolgere tutti e cinque i continenti e che vedrà la collaborazione di importanti produzioni televisive internazionali.

Un percorso in continua crescita, dunque, per World Top Model, che mantiene al centro dei propri valori anche il messaggio “Respect for Women”, da sempre presente nella filosofia della famiglia World Top Model.