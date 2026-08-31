Trasporto pubblico locale, Severini: “Le commissioni sono il luogo del confronto, nessuno scandalo”

Il presidente del Consiglio comunale di Fiumicino replica alle critiche dell’opposizione sulla convocazione della Commissione Trasporti: “L’attuale amministrazione sta affrontando le criticità di un appalto ereditato”

“Non capisco francamente cosa ci trovi di scandaloso l’opposizione nell’aver calendarizzato una nuova Commissione Trasporti sulla situazione del trasporto pubblico locale”. A intervenire sul confronto politico relativo al TPL è Roberto Severini, presidente del Consiglio comunale della Città di Fiumicino, che respinge le critiche mosse nei confronti dell’amministrazione e difende la scelta di approfondire la situazione all’interno della commissione consiliare competente.

Secondo Severini, la convocazione della Commissione risponde proprio alla necessità, più volte manifestata anche dalle forze di opposizione, di mantenere aperto il confronto sulle difficoltà del servizio.

“Erano stati proprio loro ad auspicare questo tipo di confronto – sottolinea – peraltro sempre valorizzato dalla presidente De Pascali, che ringrazio per il suo lavoro”.

Il presidente del Consiglio comunale rivendica quindi il ruolo istituzionale delle commissioni come sede naturale nella quale discutere e approfondire le problematiche che riguardano la città.

“Le commissioni consiliari sono il luogo deputato per affrontare le criticità: spazi aperti al pubblico, ai quali possono partecipare tutti i consiglieri comunali. Niente di più democratico”.

Severini entra poi nel merito delle responsabilità sulla gestione del trasporto pubblico locale, ricordando come l’attuale appalto non sia stato predisposto dall’amministrazione oggi alla guida del Comune.

“Trovo invece davvero stucchevole che si accusi questa amministrazione per la gestione di un appalto non suo, ereditato proprio da chi oggi urla allo scandalo”, afferma.

Un servizio che, secondo il presidente del Consiglio comunale, presenta da tempo diverse criticità e rispetto alle quali l’amministrazione è chiamata costantemente a intervenire.

“Parliamo di un appalto relativo a un servizio inefficiente, al quale ci troviamo ogni volta a dover porre rimedio e del quale siamo vittime tanto quanto i cittadini e i lavoratori”.

Proprio ai dipendenti impegnati quotidianamente nel servizio di trasporto pubblico Severini rivolge un messaggio di vicinanza.

“A loro va la mia totale solidarietà: pur di fronte a evidenti difficoltà, continuano a svolgere il proprio dovere con estrema diligenza e professionalità”.

L’auspicio, conclude il Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino, è che le attuali problematiche possano essere superate con il nuovo assetto del trasporto pubblico.

“Ci auguriamo che tali disagi possano essere definitivamente superati con l’entrata in vigore del nuovo servizio di trasporto regionale”.