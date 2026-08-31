TPL Fiumicino, De Pascali: “Da Calicchio un cortocircuito imbarazzante, prima chiede la commissione, poi se ne lamenta”

​La Presidente della Commissione Trasporti replica al consigliere di opposizione: “Incoerenza e pura speculazione politica. Faccia pace con il cervello”

​“Assistiamo in queste ore all’ennesimo, imbarazzante cortocircuito politico da parte dell’opposizione. Il consigliere Paolo Calicchio accusa l’Amministrazione e boccia la convocazione della commissione consiliare sui trasporti dell’8 settembre, definendola ‘anacronistica’ e ‘insufficiente’. Peccato, però, che a chiedere con urgenza la convocazione di quella stessa commissione sia stato proprio il consigliere Calicchio, nero su bianco, con una mail inviata il 13 agosto scorso” lo dichiara in una nota Francesca De Pascali, Presidente della Commissione Consiliare Permanente Trasporti del Comune di Fiumicino, replicando alle recenti esternazioni del consigliere di minoranza.

​”I fatti e i documenti smentiscono la sua propaganda – prosegue De Pascali – Il 13 agosto alle ore 10:42, il consigliere Calicchio ha formalmente inviato una richiesta indirizzata alla sottoscritta e al Presidente della Commissione Sociale, avente ad oggetto proprio la ‘Richiesta convocazione urgente commissione congiunta – trasporto scolastico integrato alunni con disabilità’. Oggi, a distanza di soli quindici giorni, lo stesso Calicchio cambia totalmente versione e rilascia comunicati stampa per dire che la commissione ‘non basta’ e che occorre un Consiglio comunale straordinario”.

“​Siamo di fronte a una palese ed evidente contraddizione – ribadisce – prima chiede formalmente un atto istituzionale, poi, una volta che la convocazione viene prontamente programmata per l’8 settembre, (con convocazione protocollata il 30 agosto) attacca la stessa sede che aveva sollecitato. Prima di lanciare allarmismi ingiustificati a mezzo stampa e parlare di ‘frustrazione e incertezza’, Calicchio dovrebbe fare pace con il cervello e chiarirsi le idee su cosa vuole davvero”.

“​Se l’obiettivo di Calicchio è fare seria attività politica e istituzionale nell’interesse delle famiglie e dei lavoratori, si presenti in commissione l’8 settembre pronto a un confronto costruttivo nel merito della gestione del trasporto scolastico e del TPL. Se invece l’unico scopo è quello di sollevare polveroni mediatici e rincorrere la visibilità ad ogni costo, lo dica chiaramente ai cittadini. L’Amministrazione comunale sta lavorando con serietà e responsabilità per garantire la migliore organizzazione possibile dei servizi in vista dell’apertura delle scuole, lasciando da parte la propaganda e le incoerenze della minoranza” conclude Francesca De Pascali