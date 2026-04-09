A Marina di San Nicola nasce il “Progetto Famiglia”

Irienti: “Ogni venerdì pomeriggio attività gratuite per bambini tra giochi, merenda e condivisione”

“C’è un momento in cui le parole non bastano più e si sente il bisogno di trasformarle in azioni concrete. È da qui che nasce il ‘Progetto Famiglia’: uno spazio di condivisione, felicità e spensieratezza pensato per bambini di tutte le età” afferma Gianmarco Irienti

“Da questa settimana fino all’ultima settimana di maggio – aggiunge – tutti i venerdì dalle 16:30 alle 18:30, sarà possibile partecipare al ‘Progetto Famiglia’ presso il Centro Ricreativo di Via della Luna 3, a Marina di San Nicola, frazione del Comune di Ladispoli. È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore e la registrazione da effettuarsi direttamente in sede”.

“All’interno degli spazi, debitamente allestiti per i bambini, sono previste attività indoor e outdoor, gonfiabili, giochi, momenti di svago e una merenda per tutti, per accogliere insieme la bella stagione. Tutte le attività sono offerte gratuitamente. Un piccolo passo per passare davvero dalle parole ai fatti” conclude Gianmarco Irienti