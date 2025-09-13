Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 13 Settembre 2025

A Fiumicino l’Astrologia diviene alchemica

Sabato 13 settembre dalle 18.30 in poi al Reef Village, in spiaggia

 

A grande richiesta, dopo il successo della presentazione estiva torna, sabato 13 settembre, presso il Reef Village di Fiumicino, in via Lungomare della Salute fronte il numero civico 105, Alessandro Pandolfi con il suo libro “ L’Astrologia evolutiva alchemica”.

 

L’incontro sarà l’occasione per riscoprire lo zodiaco in una visione nuova ed evolutiva, non solo per conoscere la personalità del proprio segno, ma anche per comprendere i talenti più nascosti e preziosi, e con essi le chiavi alchemiche per sbloccarli e attivarli nei diversi ambiti della vita, dal lavoro alle relazioni, fino a manifestare la missione d’anima scritta nelle stelle.

 

“Se il vostro sguardo va al di là del singolo ambito di vita che abitate, venite a dare un’occhiata al suggestivo tramonto di fine estate. Scoprirete un universo di informazioni sulla millenaria scienza dell’astrologia e la sua nuova interpretazione moderna e non convenzionale” sostiene e condivide l’autore del libro, Alessandro Pandolfi già referente della sua scuola di Astrologia Quantistica, che unisce i principi tradizionali dell’ermetismo e le leggi della fisica moderna.

 

Nel corso dell’evento sarà possibile formulare domande all’autore per approfondire temi utili sull’argomento per affrontare al meglio la vita quotidiana e le sue insidie.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
