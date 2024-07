Isola Sacra, dal 25 agosto al 1 settembre la Festa Patronale della Parrocchia Divina Provvidenza

Molte le novità in programma quest’anno, sia in ambito religioso che civile

Manca poco all’inizio della tanto attesa a Festa Patronale di Santa Maria Madre della Divina provvidenza, all’Isola Sacra che quest’anno promette di essere ancor più ricca di novità. Una settimana di festeggiamenti uniti ai consueti momenti di riflessione e celebrazione che andranno in scena dal 25 agosto al 1 settembre. Un’occasione preziosa per la comunità di Isola Sacra di incontrarsi, rafforzare i legami esistenti e crearne di nuovi.

LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO Una delle novità più attese di questa edizione, in ambito religioso, riguarda la processione motorizzata, che tornerà a percorrere alcune delle vie storiche della città, come Via Redipuglia e tante altre. Nell’ottica del programma civile, la prima serata sarà il 29 agosto con lo spettacolo di danza a cura delle scuole “New Free Dance” di Mirko Guastatore e Massimo Cecchetti, “Thru ballet” e “Teatro Traiano Scuola d’arte”.

Venerdì 30 agosto spazio invece a “I Proloquaci”, la compagnia teatrale di Fiumicino che metterà in scena l’imperdibile commedia “Che spettacolo di donne”.

Non mancherà anche quest’anno la serata cabaret, sabato 31 agosto, con lo spettacolo “Caba Show… Ridere fa bene” insieme ai comici Mirko Tana, Marco Capretti e i Sequestrattori.

Domenica 1 settembre si ballerà “sotto le stelle” con la musica dal vivo di Santino Strano. Alle ore 23 il gran finale pirotecnico con lo spettacolo dei fuochi artificiali. Tutte le sere, inoltre, sarà possibile gustare le prelibatezze della cucina e del maxi-braciere ai tavoli del ristorante “Aggiungi un posto a tavola”, oltre alla possibilità di tentare la sorte con la pesca di beneficenza o semplicemente tornare a casa con un ricordo dal ‘mercatino del cuore’.

UNA FESTA DI COMUNITÀ La Festa Patronale di Isola Sacra non è solo una sentitissima celebrazione religiosa, ma anche un’opportunità per fare comunità, conoscersi meglio e condividere momenti di gioia. Riti sempre suggestivi che preservano le tradizioni storiche isolane, come la processione dei carri agricoli, quasi a tracciare un ponte tra il passato e il presente, unendo generazioni diverse.

L’INVITO DI PADRE ENRICO SPANO Padre Enrico Spano, insieme agli altri sacerdoti vicari Padre Héctor Alarcón e Padre Valter Palombi, estendono un caloroso invito a tutta la comunità.

“Partecipare alla festa non significa solo vivere un momento di svago, ma anche rafforzare i legami che ci uniscono e ritrovare il senso di appartenenza a questa terra”, ha dichiarato Padre Enrico, rivolgendo il suo appello a tutti i residenti, visitatori, giovani e anziani, affinché ciascuno possa sentirsi parte integrante di questo evento così significativo.

UN APPUNTAMENTO STORICO La Festa Patronale della Parrocchia Divina Provvidenza è un appuntamento che va oltre il semplice evento annuale. È una tradizione che si rinnova, un rito che celebra l’identità e i valori della comunità di Isola Sacra. Ogni anno, la festa porta con sé un messaggio di speranza, solidarietà e fede, valori che sono alla base della vita comunitaria.comunità, chiudendo idealmente l’estate di Fiumicino con un ricordo indelebile nel cuore di tutti i partecipanti.