Al via il nuovo Corso Birdwatching presso l’Oasi Lipu Ostia

Previste lezioni didattiche ed uscite sul campo per osservazioni

di Dario Nottola

Dal 14 marzo scatta il nuovo Corso di Birdwatching presso l’Oasi Lipu di Ostia. Sede del Corso sarà l’Oasi Lipu di Ostia, un vero e proprio scrigno di biodiversità rinaturalizzato dalla Lipu, in cui sono state censite ben 220 specie, con nidificanti quali airone rosso, fistione turco e cavaliere d’Italia e, ormai da tre anni, specie svernanti come lo splendido fenicottero rosa. Accanto a lezioni teoriche ci saranno uscite di birdwatching da concordare all’Oasi con il Gruppo Birdwatching LIPU Ostia.

“Il Birdwatching è l’osservazione degli uccelli liberi in natura. Una passione straordinaria che può conquistare, avvincere chiunque, grandi e bambini – sottolinea la Lipu – Il mondo del Birdwatching è un’infinita scoperta perché infinite sono le specie di uccelli da osservare, diverso come i tanti habitat in cui praticarlo, colorato come le quattro stagioni dell’anno”.

Il birdwatching nasce alla fine dell’Ottocento ma si impone soprattutto negli ultimi decenni, con il diffondersi tra la gente dell’ambientalismo e dell’interesse per la natura. Oggi il Birdwatching è un’attività praticata in tutto il mondo, da appassionati, esperti ma anche da persone comuni e personaggi famosi, come Paul McCartney e Mick Jagger.

PROGRAMMA

– Venerdì 14 marzo: 1° serata, introduzione al birdwatching INIZIO ALLE ORE 19,30 PER CONSENTIRE LE ISCRIZIONI

– Venerdì 21 marzo: 2° serata, gli uccelli di acque profonde, di grandi laghi e dei mari

– Venerdì 28 marzo: 3° serata, gli uccelli di acque poco profonde, degli ambienti palustri, delle coste e delle rive

– Venerdì 4 aprile: 4° serata, gli uccelli non passeriformi delle montagne e dei boschi, delle colline e delle aree aperte



– Venerdì 11 aprile (da confermare): 5° incontro, gli uccelli passeriformi di tutti gli ambienti.