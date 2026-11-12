Sgombero bilancioni vecchio faro. Bonanni attacca: “Incomprensibile, il progetto del porto è ancora fermo”

La consigliera comunale e metropolitana contesta la fretta con cui si sta procedendo: “Si cancella un pezzo della nostra identità senza spiegazioni sufficienti. La città merita trasparenza e risposte”

La fretta di sgomberare i bilancioni di Fiumicino mentre il progetto del porto resta ancora fermo. È questo il nodo sollevato da Barbara Bonanni, consigliera comunale di Fiumicino e consigliera della Città Metropolitana di Roma Capitale, che interviene sulla rimozione delle storiche strutture affacciate sul mare e sull’interdizione dell’area, chiedendo alle istituzioni di chiarire le ragioni e l’effettiva necessità di un intervento così tempestivo.

Al centro della contestazione c’è soprattutto una questione di tempi. “Al di là delle diverse posizioni sul progetto del porto – sottolinea Bonanni – dopo la sentenza del TAR l’iter risulta ancora fermo. Una circostanza che rende difficile comprendere, secondo la consigliera, l’urgenza con cui si sta procedendo allo sgombero di uno dei luoghi più rappresentativi della storia e dell’identità cittadina”.

“Colpisce la rapidità e la determinazione con cui viene portata avanti un’operazione che riguarda un’area il cui futuro appare ancora tutt’altro che definito”, è la posizione espressa da Bonanni, che evidenzia anche il contesto generale nel quale si sta consumando la vicenda: uno scenario internazionale complesso, segnato da tensioni, preoccupazioni per la sicurezza ed emergenze che richiedono attenzione e risorse.

Ma la questione, per la consigliera, va ben oltre gli aspetti amministrativi e urbanistici. I bilancioni, infatti, non rappresentano semplicemente strutture collocate lungo il litorale, ma costituiscono una testimonianza concreta della tradizione marinara, della memoria collettiva e del rapporto storico tra Fiumicino e il suo mare.

Un patrimonio identitario che rischia di essere sacrificato senza un confronto adeguato con la comunità. Da qui la preoccupazione che, ancora una volta, ai cittadini venga chiesto di rinunciare a una parte della propria storia per lasciare spazio a prospettive legate a interessi e investimenti privati, senza aver prima chiarito fino in fondo le motivazioni di scelte tanto incisive.

Bonanni chiede quindi trasparenza e spiegazioni precise, rivendicando il diritto dei cittadini di conoscere le ragioni di decisioni che rischiano di modificare profondamente il volto della città.

Il messaggio politico è netto: non si tratta soltanto di uno sgombero, ma del futuro di un pezzo di Fiumicino, della sua memoria e del rapporto con il mare che ne ha costruito l’identità. E mentre il progetto del porto resta in una fase di incertezza, la domanda posta dalla consigliera rimane sul tavolo: perché tanta fretta proprio adesso? “Fiumicino merita risposte. E merita che la propria storia non venga cancellata nel silenzio generale”.