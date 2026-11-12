Bilancioni Vecchio Faro, Baccini rassicura: “Saranno recuperati e restituiti alla città”

Il sindaco di Fiumicino annuncia la ristrutturazione integrale delle storiche strutture: “Saranno messi in sicurezza e destinati a progetti culturali per valorizzare la tradizione della pesca”

“I bilancioni del Vecchio Faro non saranno cancellati, ma recuperati e restituiti alla comunità” è quanto assicura il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, intervenendo sull’operazione di messa in sicurezza dell’area e sul futuro delle storiche strutture che rappresentano una parte importante della memoria e della tradizione marinara della città.

Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, l’intervento nell’area del Vecchio Faro risponde innanzitutto a una necessità di sicurezza, indipendentemente dai progetti di sviluppo previsti per quella zona.

“La messa in sicurezza dell’area del Vecchio Faro è un atto dovuto, indipendentemente dai progetti di sviluppo che la riguardano. I bilancioni sono pericolanti – ha spiegato Baccini – voglio chiarire che l’obiettivo dell’amministrazione non è quello di eliminare definitivamente queste testimonianze della storia locale, ma di procedere a un loro recupero complessivo”.

Il sindaco ha infatti annunciato che i bilancioni saranno integralmente ristrutturati e restituiti alla città in condizioni di sicurezza, con una nuova destinazione legata alla promozione culturale e alla valorizzazione delle tradizioni locali.

L’idea è quella di farne uno spazio capace di raccontare e mantenere viva la storia della pesca a Fiumicino, preservando il valore storico e identitario di strutture profondamente legate al passato e alla cultura del territorio.

Baccini ha inoltre rivolto un ringraziamento al Questore, alle Forze di polizia e alla Polizia locale di Fiumicino per il lavoro svolto durante le operazioni.

“L’intervento di oggi è il primo passo per restituire alla comunità un’area a lungo degradata e dare un futuro a un luogo che appartiene alla storia della nostra città”, ha concluso il sindaco.