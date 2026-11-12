Isola Sacra, modifiche alla viabilità dal 12 novembre in via Giovanni Taurisano e via Monte Collo

Divieti di sosta, senso unico alternato e limite di velocità a 30 km/h per consentire i lavori di implementazione dell’illuminazione pubblica.

A partire da oggi, giovedì 12 novembre 2026, sarà istituita una disciplina provvisoria del traffico in via Giovanni Taurisano e via Monte Collo, per consentire il regolare svolgimento dei lavori di implementazione dell’illuminazione pubblica. Le disposizioni saranno in vigore dalle ore 7 fino al termine dei lavori.

In via Giovanni Taurisano e via Monte Collo sarà istituito il divieto di parcheggio sul lato destro in direzione di via Valderoa. Saranno inoltre previsti il senso unico alternato per tratti successivi, il restringimento della carreggiata e il limite di velocità di 30 km/h nel tratto interessato dai lavori.

Sarà predisposta un’apposita segnaletica per il preavviso del cantiere, i lavori in corso, il divieto di sosta, il restringimento della carreggiata, l’obbligo di passaggio a 45 gradi a destra e/o a sinistra, il senso unico alternato e il limite di velocità di 30 km/h. Sarà inoltre previsto l’obbligo di utilizzare semafori mobili e movieri per regolare il deflusso del traffico.