Parco Archeologico Ostia antica, al via visite e percorsi con la realtà virtuale

Il Parco archeologico amplia l’offerta culturale con ricostruzioni digitali e percorsi immersivi tra Ostia e i porti imperiali di Fiumicino

di Dario Nottola

Virtual Ostia – Il Progetto Multimediale Ostia dal 10 novembre, è realtà: il Parco archeologico amplia la sua offerta culturale mettendo a disposizione dei visitatori nuovi strumenti per la fruizione digitale del proprio patrimonio archeologico di Fiumicino e Ostia antica. Si tratta di ricostruzioni virtuali fruibili nelle aree archeologiche dai visitatori con i propri dispositivi personali, grazie all’app “Ostia antica”, e in modalità immersiva all’interno di spazi dedicati nei fornici del Teatro di Ostia e nel Casale Torlonia, all’interno dell’Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano a Fiumicino.

Scaricando gratuitamente l’app “Ostia antica” da App Store e Play Store e inquadrando con il proprio smartphone i pannelli didattici posti in corrispondenza dei monumenti presenti nelle aree archeologiche, il visitatore accede a una serie di contenuti aggiuntivi: traduzioni dei testi in 11 lingue, immagini e disegni, bibliografia di approfondimento, foto panoramiche a 360° degli edifici non accessibili per motivi di tutela e sicurezza e, per 55 dei 200 pannelli totali distribuiti nei siti, ricostruzioni virtuali dei monumenti stessi, realizzate a partire dal punto di vista reale dell’osservatore. Queste ultime sono visibili direttamente sullo schermo del proprio dispositivo, sia in modalità 2D, senza bisogno di alcun supporto aggiuntivo, sia in modalità 3D, attraverso l’utilizzo di occhiali VR noleggiabili presso le biglietterie.

VR Indoor Experience

Con l’acquisto di un biglietto plus (5 euro), i visitatori possono invece vivere appieno l’esperienza immersiva grazie all’utilizzo di visori VR standalone: tornando virtualmente indietro nel tempo, percorrono le strade di Ostia mescolandosi agli antichi cittadini e concedendosi una sosta in una taverna, oppure possono immedesimarsi in un marinaio che giunge, dopo un lungo viaggio, a Portus, il porto di Roma imperiale. Quattro itinerari, quattro immersioni vere e proprie nel passato.

Per quanto riguarda gli Scavi di Ostia, nel fornice 8 del Teatro i visitatori possono scegliere tra due diversi itinerari, abbinati alla visita virtuale della Caupona del Pavone, già realizzata nell’ambito del progetto “S.T.Ar.T. Ostia”. Il primo itinerario prende avvio dall’antico ingresso della città, l’imponente Porta Romana, e, dopo aver percorso un tratto di Decumano Massimo, consente di entrare all’interno delle Terme di Nettuno, per ammirarne da vicino le sale e gli splendidi mosaici pavimentali. Da qui si raggiunge poi il Piazzale delle Corporazioni e infine il Teatro, nel quale il visitatore, seduto nella cavea e avvolto dalla luce dorata del tramonto, conclude la propria esperienza assistendo alla fine di uno spettacolo sullo sfondo della monumentale scena marmorea.

Il secondo itinerario attraversa il centro di Ostia a partire dalla via di Diana, con le sue insulae, gli edifici a più piani, e le sue botteghe. Dopo aver fatto tappa a Casa di Diana e al Thermopolium, il percorso si conclude nella piazza del Foro, cuore pulsante della vita cittadina.

Nell’Area archeologica dei porti imperiali di Claudio e di Traiano, a Fiumicino, presso il Casale Torlonia, l’esperienza immersiva è invece quella di un suggestivo viaggio a bordo di una nave che, provenendo dal mare aperto, entra nel Porto di Claudio e, costeggiando il molo, raggiunge infine lo scenografico bacino esagonale di Traiano, circondato dalle imponenti facciate dei magazzini e animato dalle attività di carico e scarico delle merci lungo le banchine.

Per tutte le informazioni pratiche sulle modalità di fruizione e sui biglietti, si rimanda al sito web del Parco: https://ostiaantica.cultura.gov.it/virtual-ostia-vr-indoor-e-outdoor-experience/