Il Museo storico dei Carabinieri si sta trasferendo nei saloni di Villa Guglielmi a Fiumicino

Verranno esposti 185 manichini con le divise dell’Arma per creare quattro scenari di guerra, oltre alle missioni di pace

di Umberto Serenelli

Lascia Parco Leonardo per trasferirsi a Fiumicino paese, al secondo piano di Villa Guglielmi a Fiumicino. Stiamo parlando del “Museo storico di cimeli e uniformi dei Carabinieri”. Dopo aver scongiurato il trasloco di quella che è considerata una vetrina delle divise dell’Arma in un capannone alla Città militare della Cecchignola, nella Capitale, la Giunta comunale si è determinata ad affidare i 12 locali della settecentesca Villa, che diventa così la nuova sede espositiva della gloriosa storia dei Carabinieri.

I volontari dell’Associazione Carabinieri in pensione hanno in mente di creare veri e propri teatri di guerra con i 185 manichini con indosso altrettante divise, dalla fondazione del Corpo nel 1814 ai giorni nostri, circondati da preziosi cimeli e armi che risalgono a epoche diverse.

“Nel museo verranno creati quattro importanti scenari e non mancheranno gli allestimenti delle missioni di pace, dove l’Arma ha recitato un ruolo di primo piano – precisa Fausto Del Vecchio, presidente dell’Associazione –. Al momento stiamo finendo di allestire un “Posto di guardia con un ricovero per feriti”, concepito a ridosso del fronte bellico. Successivamente è previsto quello suggestivo raffigurante la “Guerra nel deserto in Africa orientale”, con il sacrificio di tanti Carabinieri in Eritrea e in Somalia, i quali hanno dato la vita per consentire la ritirata delle truppe italiane”.

In futuro ci sarà anche il “quadro” per ricordare il sacrificio di Salvo D’Acquisto, con la torre di Palidoro, gli ostaggi e, in primo piano, i tedeschi pronti a fucilare l’eroe. Nel quarto scenario, invece, verranno inseriti i militari intenti nelle diverse missioni di pace. Il tour all’interno dei saloni della Villa verrà completato dall’esposizione di originali divise e dei “pezzi” pregiati che hanno fatto grande l’Arma. Certamente l’attenzione dei visitatori si poserà su un’originale bicicletta da campo, sempre del primo conflitto bellico, o sugli elmetti di alcuni soldati, oppure su una teca dove sono conservate piastrine di caduti.

“È nostra intenzione ultimare tutti gli allestimenti per la fine di marzo, al massimo entro aprile – conclude Del Vecchio –. In sintonia con l’amministrazione comunale, che come Associazione per l’occasione ringraziamo, contiamo di inaugurare il museo per maggio e dare il via alle visite gratuite aperte alle scuole del territorio e a quanti decideranno di venirci a trovare”.

Intanto, la notizia dell’apertura del museo storico è stata notata dal regista Pierfrancesco Pingitore, che intende realizzare delle riprese per il film “Tony Pappalardo investigazioni”, che vedrà protagonisti gli attori Antonio Catania, Maurizio Mattioli, Elisabetta Gregoracci e Stefano Masciarelli.