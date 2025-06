“Vini Da Mare” oltre 50 etichette da gustare nel salotto di Ostia

Venerdì 27 e sabato 28 giugno i partecipanti potranno vivere due giornate all’insegna del gusto e della cultura

Per due serate, Ostia si trasformerà in un elegante salotto sul mare dove il vino sarà protagonista assoluto. Romevents, in collaborazione con Different Wine, presenta la prima edizione di “Vini Da Mare”, un evento nato per celebrare e valorizzare le eccellenze enologiche italiane nella suggestiva cornice di Piazza Anco Marzio, nel cuore del litorale romano.

Venerdì 27 e sabato 28 giugno, dalle 18:00 alle 24:00, i partecipanti potranno vivere due giornate all’insegna del gusto e della cultura: wine tasting, show cooking, masterclass, talk, momenti di incontro tra pubblico e produttori e, dopo il tramonto, musica dal vivo per accompagnare il calice con emozioni.

Oltre venti cantine, più di cinquanta etichette in degustazione, un angolo dedicato alle birre artigianali, chef e sommelier del territorio, momenti formativi e conviviali: Vini Da Mare è un evento aperto al pubblico con accesso libero agli spazi, mentre le degustazioni e le attività speciali saranno su prenotazione.

Tra i protagonisti della manifestazione ci sarà Different Wine, che dopo un’intensa stagione di eventi nazionali e internazionali – tra cui RISE e True Event – in collaborazione con partner istituzionali e privati come Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi Turismo e Moda, Convention Bureau Roma & Lazio, Rinascente, Trenitalia e Roma & Partners, torna sul litorale romano per appartenenza e per amore del territorio.