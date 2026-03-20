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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 20 Marzo 2026

Villa Guglielmi, caccia alle uova di Pasqua per i più piccoli con la Pro Loco di Fiumicino

Appuntamento il 3 aprile con “Operazione Coniglietto”: giochi, premi e divertimento per bambini dai 3 ai 10 anni

 

Una mattinata all’insegna del gioco e della fantasia per i più piccoli. La Pro Loco di Fiumicino organizza, per venerdì 3 aprile, una speciale caccia alle uova di Pasqua all’interno del giardino di Villa Guglielmi.

 

L’evento, intitolato “Operazione Coniglietto di Pasqua”, si svolgerà dalle ore 10 alle 12.30 ed è rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione.

 

Secondo la storia pensata per l’iniziativa, il Coniglietto Pasquale ha combinato un pasticcio, nascondendo le sue uova in tutta la villa. Toccherà quindi ai piccoli partecipanti, trasformati per l’occasione in veri e propri detective, ritrovarle e completare la missione.

 

I bambini dovranno presentarsi muniti del proprio cestino e con tanta voglia di divertirsi. Al termine della caccia, prevista per le 12.30, tutti i partecipanti riceveranno un premio finale.

 

L’iniziativa rappresenta un’occasione per trascorrere una mattinata all’aria aperta, tra gioco e socialità, in uno dei luoghi più frequentati della città.

 

 

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Pasqua Pro Loco Fiumicino villa guglielmi
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