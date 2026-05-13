Fregene, circa 150 studenti del territorio per l’iniziativa “Legalmente Marciando”

Un cammino condiviso di emozioni, ricordi e speranza.

di Dario Nottola

Una giornata intensa, carica di emozioni, memoria e partecipazione quella vissuta nell’ambito del progetto “Legalmente Marciando”, dedicata al ricordo di Andrea Porcelli. Circa 150 studenti degli istituti superiori Paolo Baffi, Leonardo da Vinci e Paolo Toscanelli hanno preso parte “con entusiasmo e profondo rispetto ad un evento che resterà nel cuore di tutti i presenti”, sottolinea Tommaso Campenni’, Incaricato alle Politiche Giovanili.

La manifestazione, alla presenza delle autorità civili, tra le quali il sindaco ed il vice sindaco Mario Baccini e Giovanna Onorati, militari e religiose, si è articolata in una camminata per le vie cittadine, attraversando simbolicamente luoghi di aggregazione, fino all’intitolazione del nuovo Largo Andrea Porcelli e allo svolgimento del 1° Memorial Andrea Porcelli, organizzato con le scuole del territorio. Il nuovo Largo Andrea Porcelli sarà un luogo di passaggio e di memoria, dove i giovani continueranno a custodire e tramandare il ricordo di Andrea, rendendolo vivo ogni giorno attraverso la loro presenza.

“Un momento di grande commozione, dove il silenzio dei passi, gli sguardi dei ragazzi e gli applausi finali hanno raccontato più di mille parole. Andrea continua a vivere nel ricordo di chi lo ha conosciuto, ma soprattutto nell’esempio che lascia alle nuove generazioni: legalità, rispetto, valori sani e amore per lo sport”, sottolinea Campenni’.

Nel corso della giornata è stato inoltre annunciato un importante gesto di vicinanza da parte delle attività del territorio: la donazione di altre 5 panchine della legalità, che si aggiungono alle 26 già presenti, per un totale di 31 panchine distribuite sul territorio di Fregene. Le nuove panchine porteranno frasi dedicate ad Andrea, ai valori dello sport, alla cultura della legalità e al ruolo fondamentale dei giovani nella società. Saranno collocate in punti strategici della località per diventare luoghi simbolici di riflessione, incontro e memoria.

“Un sentito ringraziamento va alle attività che hanno contribuito con questo gesto di grande sensibilità e valore sociale: Mastino, La Scialuppa, Il Sogno del Mare, Riviera e Ondanomala, al Singita per il supporto logistico ed amministrativo . Un ringraziamento particolare al Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, al Vice Sindaco Giovanna Onorati, a tutte le autorità presenti, alle forze dell’ordine, alla Misericordia di Fiumicino e alla Polizia Locale di Fiumicino per l’assistenza, la vicinanza ed il supporto garantito durante tutta la manifestazione. Grazie alla Polisportiva Fregene per aver messo a disposizione gli spazi sportivi che hanno accolto il memorial, trasformando lo sport in un abbraccio collettivo di speranza. Un ringraziamento speciale anche al personale dell’oratorio per l’impegno, la disponibilità ed il prezioso contributo nella realizzazione dell’evento, che ha reso possibile una giornata così significativa e partecipata. Il pensiero più profondo e affettuoso va ad Eleonora e Maurizio, genitori di Andrea, che con grande dignità e forza continuano a testimoniare quanto sia importante trasmettere ai giovani i valori della legalità, dell’umanità e della solidarietà. Un ringraziamento speciale anche ai ragazzi del progetto Uniamo, che hanno aderito con entusiasmo e partecipazione sincera. Nei loro volti, nella loro presenza e nel loro impegno si vede il futuro: sono loro i custodi della memoria e i protagonisti di una società migliore”, conclude.

La giornata rientra nel percorso “Legalmente Marciando”, progetto rivolto ai giovani e alle scuole del territorio, nato per educare alla legalità attraverso la memoria, lo sport e la partecipazione attiva. Non è stato solo un evento. È stato un cammino condiviso di emozioni, ricordi e speranza. Perché finché Andrea sarà ricordato dai giovani, continuerà a camminare accanto a tutti noi.