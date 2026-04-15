Una nave di libri solca il mare: destinazione Barcellona

Dal 21 al 25 aprile un viaggio culturale unico tra libri, autori e incontri, street art, poesie e canzoni per la pace

di Dario Nottola

È ormai tutto pronto per la partenza della XIV edizione di “Una nave di libri per Barcellona”, il viaggio letterario che porterà centinaia di lettori, autori e appassionati da Civitavecchia a Barcellona a bordo della Cruise Roma di Grimaldi Lines. Un’esperienza unica che culminerà il 23 aprile nella Giornata Mondiale del Libro, quando la città catalana si trasforma per la celebre Festa di San Giorgio, tra libri e rose: una tradizione affascinante in cui gli uomini regalano rose e ricevono in cambio libri, mentre le strade si riempiono di storie, incontri e cultura, con scrittori, poeti e musicisti provenienti da tutto il mondo.

Questo speciale viaggio letterario – promosso da Agra Editrice in collaborazione con Leggere:tutti, Grimaldi Lines Tour Operator, Casa degli Italiani di Barcellona e Rai Libri, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona e dell’ANP – non si limita alla partecipazione alla festa del 23 aprile, ma propone un ricco palinsesto di incontri e attività culturali già a bordo e durante il soggiorno in città. Tra presentazioni, spettacoli e momenti di condivisione con autori e artisti, trovano spazio anche esperienze originali come la passeggiata gastronomica e letteraria a Barcellona.

Il programma degli eventi a bordo si aprirà con una riflessione sulla situazione globale che vede il proliferare delle guerre con poesie per la pace con l’attore Gino Manfredi, la street art per la libertà con il maestro Alessandro Ciambrone e canzoni per la pace con la cantante Valentina De Rosa.

Il calendario degli incontri prevede inoltre la partecipazione di: Gabriella Genisi, autrice della serie dedicata al vicequestore Lolita Lobosco, che presenterà anche il giallo per ragazzi Silvia Spider e il mistero in alto mare (Il Battello a Vapore), scritto con Antonio Laudati e ambientato proprio sulla Nave di libri, e La Specchia del diavolo (Rizzoli); Michela Marzano con il romanzo Qualcosa che brilla (Rizzoli); Gaetano Savatteri con Il contastorie di Vigàta: Andrea Camilleri in parole e immagini (Rizzoli); Beppe Convertini con Il Paese delle tradizioni (Rai Libri); Bruno Luverà, autore con Vincenzo Mollica di Amo le triglie di scoglio – Andrea Camilleri si racconta (Rai Libri); Vittorio Russo con Miryam. Il segreto della madre (Baldini + Castoldi); Bernardina Rago con Il Gattopardo a guardia del Muro – Storia di un giallo letterario nella Germania socialista (Feltrinelli). Dalla Sardegna si imbarcheranno la giovane scrittrice Angelica Grivèl Serra che presenterà il romanzo L’anello debole (Harper Collins) e Gianluca Medas con Emilio Lussu. Il cavaliere Indomito (Edizioni Abbà), che terrà anche un contest dedicato all’arte del racconto.

Come tradizione, spazio anche a piccole case editrici e gruppi letterari con una rappresentanza di autori provenienti dalla Basilicata coordinati dal Salotto Donata Doni di Lagonegro guidato da Agnese Belardi.

Accanto agli incontri letterari, il programma si arricchisce di contaminazioni tra linguaggi: Vittorio Castellani (Chef Kumalé) proporrà suggestioni legate al suo libro Miscele di spezie da tutto il mondo (Il leone verde); il giornalista Bruno Gambacorta, insieme ad Alessandro Castro, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di Barcellona attraverso racconti, immagini e una passeggiata gastronomica e letteraria; la cantante Valentina De Rosa guiderà un originale percorso tra canzone e poesia; Giampiero Ventura curerà una degustazione di vini naturali dell’azienda “Le Quattro Volte”, mentre l’attore Gino Manfredi interpreterà brani dedicati al vino. È previsto inoltre un collegamento speciale con il cantautore Brunori Sas che ha dedicato una sua canzone ai partecipanti alla Nave di libri per Barcellona.