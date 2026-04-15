I Carabinieri dell’aeroporto di Fiumicino multano 9 autisti del noleggio

I militari hanno elevato sanzioni per oltre 30mila euro

di Umberto Serenelli

I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno sanzionato 9 conducenti di auto a noleggio scoperti a procacciare illecitamente passeggeri da trasportare nella Capitale.

In particolare i militari, guidati dal maggiore Manuel Romanelli, hanno multato 4 vetture con licenza di noleggio con conducente e 5 soggetti privi di qualsiasi autorizzazione, tutti colti nell’atto di adescare clienti senza averne titolo davanti all’aerostazione dei Terminal-arrivi.

Nei confronti dei “furbetti” è scattata contestualmente la notifica dell’ordine di allontanamento dal sedime dell’aeroporto per 48 ore. Il personale dell’Arma ha elevato complessivamente sanzioni amministrative pari a 30.396 euro, con l’Autorità amministrativa debitamente informata dal reparto operante per i provvedimenti di competenza. Per prevenire il dilagante fenomeno dell’abusivismo, i carabinieri che operano presso lo scalo romano hanno alzato l’asticella dei controlli a tutela delle auto bianche che operano nel rispetto delle regole.

A tal proposito hanno proceduto al sequestro di 2 delle 9 automobili oggetto di verifiche. Le attenzioni dei militari contro l’esercizio abusivo del trasporto pubblico si stanno catalizzando sulle comunità straniere e in particolare su quelle cinesi e indiane particolarmente attive nel dribblare gli accertamenti.

Una finestra è stata aperta anche sulle finte app utilizzate dagli abusivi a cui si rivolgono gli ingenui passeggeri appena atterrati che corrono il rischio di un vero e proprio salasso per il transferimento nella Capitale.