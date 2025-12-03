Una Moto per Tutti con Babbo Natale

A Fiumicino un evento solidale per regalare ai ragazzi con disabilità un’esperienza unica in sella insieme ai RM Bikers for Children

Il 14 dicembre, dalle ore 10.00 alle 13.00, Fiumicino ospiterà “Una moto per tutti con Babbo Natale”, un evento solidale e inclusivo organizzato dai RM Bikers for Children e patrocinato dal Comune di Fiumicino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di regalare ad alcuni ragazzi con disabilità un’esperienza unica e divertente: un giro in moto, della durata di circa 30 minuti, lungo le vie di Fiumicino, accompagnati dai bikers.

La partenza è prevista da Largo Borsellino, lungo un percorso che proseguirà fino a Piazzale Mediterraneo. L’ultima tappa sarà in via Coni Zugna, presso la sede dell’Associazione “Insieme con i Disabili ODV”, dove si concluderà la mattinata all’insegna della condivisione e dell’amicizia.