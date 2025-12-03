Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 3 Dicembre 2025

Una Moto per Tutti con Babbo Natale

A Fiumicino un evento solidale per regalare ai ragazzi con disabilità un’esperienza unica in sella insieme ai RM Bikers for Children

 

 

Il 14 dicembre, dalle ore 10.00 alle 13.00, Fiumicino ospiterà “Una moto per tutti con Babbo Natale”, un evento solidale e inclusivo organizzato dai RM Bikers for Children e patrocinato dal Comune di Fiumicino.

 

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di regalare ad alcuni ragazzi con disabilità un’esperienza unica e divertente: un giro in moto, della durata di circa 30 minuti, lungo le vie di Fiumicino, accompagnati dai bikers.

 

La partenza è prevista da Largo Borsellino, lungo un percorso che proseguirà fino a Piazzale Mediterraneo. L’ultima tappa sarà in via Coni Zugna, presso la sede dell’Associazione “Insieme con i Disabili ODV”, dove si concluderà la mattinata all’insegna della condivisione e dell’amicizia.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Disabili Insieme con i disabili Odv Moto Natale
Articoli correlati
Politica

Rampa A91 inaugurata e richiusa in 24 ore: esplode la protesta dell’opposizione

mercoledì, 3 Dicembre 2025
Focus

Natale a Passoscuro: una giornata di festa per tutta la famiglia

mercoledì, 3 Dicembre 2025
Focus

Una Moto per Tutti con Babbo Natale

mercoledì, 3 Dicembre 2025
Focus

Testa di Lepre apre le sue radici: in arrivo la passeggiata guidata del 13 dicembre

mercoledì, 3 Dicembre 2025
Cronaca

Scompare Anna Gallina Zevi, pioniera della tutela archeologica del litorale romano

mercoledì, 3 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci